资深幼师给家长的九个建议，给你更好的科普~

关于如何教育2-5岁的幼儿，除了父母，幼师是最具有发言权的。下面是一位资深幼师给家长们的建议，希望每个父母都能好好读一读：

1.给孩子自主性

虽然生活中年幼的孩子无法离开父母的帮助，但孩子们通常比我们许多人想象的能做到更多的事情。所以，不要替他做他能做的事。尽管你可以做得更快更容易，但这无法使孩子学会自给自足。每当他独立完成某件事时，不要吝啬你的夸赞，让他为自己感到骄傲。这样在下一次你问他：”你想让我帮你吗？还是你自己做？”时，孩子们会更乐意自己动手。

2.不要重做孩子做的事情

比如如果你的孩子在学着整理床铺，无论他叠得整齐与否，你都不要急着把他叠过的被子再叠一遍。除非绝对必要，否则不要改变他的成果，否则他会注意到并可能会感到沮丧和泄气。

3.让孩子解决简单的问题

如果你看到孩子试图从书架上拿一本书，如果他站在凳子上可以够到，确保安全的情况下，你无需急着帮忙。当你给孩子们机会让他们自己解决问题的时候，就是在塑造他们的性格。

4.分配家务

让儿童负责一项常规的、简单的任务可以建立他的信心。确保你分配的家务是简单易做的，目标是让你的孩子感觉自己是一个有能力、能做出贡献的家庭一员。

5.表扬很有必要

表扬是非常关键的，尤其是当孩子处于不愿配合的状态。试着抓住他的优点，他会重复做引起大人注意的行为。

6.制定一些日常准则并坚持下去

比如每个人在早餐前都要穿好衣服。当我们从外面回家时，要先洗手。遵守这些”家规”能让孩子养成良好的生活习惯。

7.发出警告

如果孩子在你要求他关掉电视，停止游戏来吃饭，或是离开朋友家时发脾气，那可能是因为你没有提前给他打好预防针。我们应该让孩子们知道什么时候开始过渡，这样他们就有足够的时间完成他们正在做的任何事情。如果你需要在早上8：30离开家，你可以在8：15时警告孩子他还有5分钟的时间可以玩。你可以设置一个闹钟，让孩子知道时间到了。

8.给孩子一些选择

例如，如果你3岁的孩子拒绝安静地坐着吃饭，你可以告诉他不坐着就没有东西吃。起初，孩子可能不会做出正确的选择，但最终他会发现错误的选择并不能让他得到他想要的东西。

9.让孩子充分发挥想象力

现在的孩子一天里大多数时间都是在被动地安排活动中度过的，你应该尽量给予他们放松玩乐的机会，而不是总想着把他们牢牢地控制在手心。

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