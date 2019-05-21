怎样平衡工作和家庭？新手妈妈快来学！

相较以往，如今职场女性的身影活跃在社会中的各个领域，我国女性工作者占所有劳动力的70%，位居世界第一。而那些仍然活跃在工作岗位上的全职母亲，由于难以权衡工作和家庭之间的比重，导致她们产生越来越多的内疚感和压力感。而解决这一问题的关键在于我们应该找到一个正确的方法，以下列举了10种方法使你在保证事业上升的同时，能维持家庭生活的和谐与繁荣，一起来学习下吧~

放下罪恶感

与其担心你与孩子的关系是否会疏远，不如想想你在公司中的角色是如何造福家庭的。比如你可以为孩子提供某些课程等额外教育的机会，或者你可以赚更多的钱供他上好的大学。最成功的妈妈们已经找到了在这两个领域都高效工作的方法，她们能快速地做出选择并专注于当前的优先事项。母亲们无需独自承担这份压力，她们可以向老公或朋友倾诉感受，也可以在论坛上与其他面临相同情况的妈妈们一起讨论。

请经验丰富优秀的儿童保姆

你可以听从其他妈妈们的建议或者在网上浏览保姆招聘网站和托管中心的相关信息。将你的要求和标准列举出来，然后安排时间面试合格的保姆或实地考察日托中心。

一个优秀的儿童照看者应该有丰富的经验、值得信任的推荐人和良好的职业记录。一个负责的日托机构应该有灵活的工作时间、较低的师生比、室内室外空间广阔、最新的许可证，并严格排查过员工的背景信息。

早做计划

为了让第二天的工作事项有条不紊地完成，你必须在前一天晚上就要做好梳理工作，避免在毫无准备的情况下开始明天的生活，否则很容易出现让你措手不及的情况。提前查看第二天的待办事项清单，划分时间表，决定做什么样的早餐，谁喊孩子起床督促他梳洗，买必要的杂货等。一旦这些平凡的任务都完成了，你就可以多花上几分钟和孩子们一起吃早餐，而不必匆匆出门。

创建日程表

确定你的优先事项。你可以在日历上标注包括孩子的家务图表、学校和家庭活动列表、课外活动、生日等事项，现在许多日历app都可以做到这一点并自动提醒你，这可以大大地节省时间，提高工作效率。

与上司沟通

在与上司或人力资源主管交谈之前，你应事先制定一份书面计划，详细说明你的需要。建议尽可能地去了解其他员工是否有灵活的安排，这些信息将有助于你的上司做出相应的调整。不过每个雇主都是不同的，是不同情况而定，但尽量做到开诚布公，并准备好提出替代的解决方案。

与孩子保持联系

即使你不常和孩子在一起，日常沟通也是非常重要的，在你休息的时候，记得给你的孩子打电话，听他说话可以帮助你度过难熬的一天，他也会很欣慰地以为你就在离他不远的地方。

勿浪费时间

在检查电子邮件或打电话时要有时间限制，最大化地利用孩子睡觉的时间做你想做的事。尽量避免多项任务堆积处理，尤其是和孩子们在一起的时候。在工作场所尽量有效率地完成工作。当然，或许你想和同事保持融洽的关系，但是大量的电子邮件交流、上网、闲聊和长时间的午餐会分散你的注意力，这会降低你的工作效率。把精力集中在工作上，你可以在休息或午餐时间与同事交流。

举办家庭活动

你可以在周末开展一些特殊的家庭活动，让每个人都能融入其中，这一点至关重要。当你和家人外出时，避免与他们谈论工作或频繁地接听电话。多关注你孩子的兴趣，比如他的朋友、班级和爱好。对于年龄较大的孩子，询问他们的想法，并努力满足他们的需求。不过只要你们有机会能待在一起，做什么并不重要。

与老公共度时光

不要忽视了你和丈夫的感情联系，他们往往才是最能给予你支持的人。你们可以约定每个月都有的”约会之夜”，让彼此更亲近，享受彼此的陪伴。一般来说，如果你忙于工作和家庭，你的老公是最先被忽视的那个人。

为自己创造个人时间

通过明智地管理时间，你可以有规律地调节自我时间。偶尔的休息能给你的身体充电，帮助你完美地完成接下来的任务。相反，如果你总是脾气暴躁，事情往往会更不如意，所以请多花点时间照顾和放松自己。睡觉前可以写写日记看看书，一周洗一次泡泡浴，或者去温泉疗养一天。及时锻炼身体（如瑜伽课）或专注于业余爱好。记住要吃得好，休息得好，这些简单而重要的事情往往会被人们轻易忽略。

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