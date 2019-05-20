这五种宠物很适合陪伴小孩子，了解一下~

现在，很多家庭都会养宠物，而有孩子的家庭往往顾虑得多一些，不知道选什么宠物陪伴孩子合适。下面，育姐就给大家推荐几种：

1.狗

狗狗可以和孩子一起奔跑、在家里嬉戏、丢飞碟，能代替忙碌的你陪伴孩子玩耍，成为他形影不离的玩伴，甚至可以成为孩子成长期间不可忽视的存在。毕竟在所有动物中，与人类关系最为密切的就是犬科动物，它们是人类最好的朋友。

但需要注意的是，一般来说，狗是所有宠物中最需要花时间和精力去照料的。即使是最有爱心的孩子，也很容易厌倦而导致违背诸如“我要每天陪它散步，喂它吃东西”这样的承诺。另外，还需要小心被狗狗咬伤，注意不要让宠物和孩子单独在一起。

2.金鱼

选择适合的宠物是一个较为复杂的过程，你需要考虑自己有多少空闲时间，是否愿意清理，你的房子内外有多大空间，你多久旅行一次，你愿意花多少钱在宠物的照顾和喂养上，然后再把你的这些情况告诉宠物店店员，咨询他们的建议。不过，养金鱼可以说是最为方便的了，你可以以此作为一个良好的开端，即使它们看起来毫无灵性地在自己产生的垃圾中游动，吐出食物，在细菌中生活–但这一切都发生在玻璃后面。

这对第一次养宠物的孩子来说，是一个良好的选择。作为一种受欢迎的“入门宠物”，耐寒的金鱼可以在没有加热器或过滤器的冷水中存活数年。

不过，众所周知，喂金鱼太多或错误的食物很容易导致它们死亡，所以如何喂养金鱼也是一门学问。

3.猫

没有什么比温暖、蓬松的身体和柔和、平静的呼噜声更让人舒服的了。喵～撸猫如今也成为了一种大受欢迎的生活方式。

孩子通常不会介意被一只高冷的宠物忽视。不过需要注意的是，如果你家里原先就有猫，那么孩子会降低过敏的风险。但是，如果在孩子长大后才养只猫，就可能会引起孩子过敏。同时，猫在玩耍时也会抓挠，容易导致孩子受伤。

4.鸟

有音乐头脑的孩子会很喜欢鸟儿的音乐，而养鸟适合真正的动物爱好者。鸟类是多姿多彩、活跃的物种，而且它们非常善于交际，但是训练它们需要足够时间和耐心，所以它们不适合所有的孩子。但请记住，如果你的孩子喜欢动手，或者不能忍受凌乱，某些类型的鸟是不适合给孩子养的。

5.仓鼠

小小的，毛茸茸的，无害的，聪明的仓鼠需要一定的照顾，但这对于孩子来说是可以掌控的。那些想要宠物但还没有准备好养猫或狗的家庭可以先试试养仓鼠。不过，即使你经常更换笼子里的用品，你还是会发现啮齿动物尿液中的氨水气味令人难以忍受。如果你一段时间没有清洗笼子，屋子里的气味会很难闻。

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