全城急寻“救命血”！一切准备就绪，可惜孩子……

前两天，湖北3岁男童感染腺病毒病情危重，牵动万千网友的心。然而，救命血有了，血液中心也启动了应急预案，男童却等不了了。

“小猴子”李梓年仅3岁，3月5日开始发烧，当晚便烧到39℃，但辗转几家医院治疗都未见好转，11日转到同济医院才终于被确诊。

原来是腺病毒感染！此时“小猴子”呼吸衰竭，脓毒症，肾脏受损，急需感染过腺病毒治愈的B型血。

这之后全城寻找救命血清。楚天交通广播((湖北省应急广播))迅速在多个平台发布求助信息：

很多好心人也纷纷主动转发，加入寻找救命血清的队伍中。

16日下午，2位符合条件的解放军战士，自发来到武汉血液中心献血。

血液中心立即启动了应急预案。

但，小猴子病情过重，没能等到血浆输入体内的那一刻，不幸离世。

小猴子一路走好，愿天堂没有病痛!

警惕腺病毒

这是一种急性传染病病毒，症状与流感相似。但不同的是，这一病毒感染会引起患者持续高热，精神不好。如果孩子高烧3—5天，就要多注意。特别是血指标问题不大，更要警惕。

它的传染性强，可以经空气飞沫、密切接触、粪—口3种途径传播，冬春为病毒流行季节，人群普通易感，多见于儿童，半数左右为隐形感染。除了呼吸道、胃肠道，尿道、膀胱和干燥等处均可感染。

在没有造成其他重要器官损伤的前提下，可以自愈。不过，一旦造成重要器官损害，会危及生命安全。

预防腺病毒感染

目前，尚无腺病毒疫苗。好在，这种病毒是有弱点的。怕热，56适度的温度，30分钟左右即可消灭它。

预防这一感染的最佳方式就是保持手部清洁。划重点!记得常用肥皂和水洗手，也可选择含酒精的凝胶搓手液。此外，还有以下这些方法也可以预防腺病毒的感染传播：

* 不与他人共用毛巾、床上用品、睡衣等个人用品;

* 定期清洗(用漂白剂和水的混合液)厨房水槽、台面和其他物品表面;

* 养成打喷嚏或咳嗽时遮掩口鼻的习惯;

* 保持室内整洁，多开窗通风;

* 流行季节尽量少带孩子到人流量大的公共场所，避免接触病人。

最后强调一句，如果发现孩子有急性发热、咽喉疼痛和结膜炎等症状，一定要及早带其就医，做到早隔离、早治疗。

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