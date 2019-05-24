不知死焉知生？为人父母的我们，都欠孩子这么一堂课

对于死亡，中国人一向讳莫如深。各位，你和孩子谈过这个话题吗?

前段时间，一幼儿园老师因交通事故去世。家长们得知此消息后，纷纷选择隐瞒，只有一个家长告诉孩子真相。如果是你，你会怎么做?

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据了解，美国是全球最早开始死亡教育的国家，早在1976年就已经有1500多所中小学开设了死亡教育的课程。在明尼苏达州，这门课程可不仅有理论教学，还有实践活动，包括带孩子参加殡仪馆以及观看电影、视频等方式，来启发促使孩子思考死亡。

英国开展的是角色扮演这种比较有趣的形式，带着孩子一起互动式学习。让孩子参与其中，体验丧亲引发的各种情绪变化，进而增强自身心理承受能力。

韩国呢，更有情景模拟体验死亡，模拟入棺体验。他们讲究仪式感，需要参与者进行撰写遗嘱、穿寿衣、入棺等流程。

……

而我们中国，关于死亡的教育几乎是0，孩子们似乎没什么机会认识死亡。

就如白岩松在“追问生命尊严”的圆桌会议上所说的那样“中国从来没有真正的死亡教育。”

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事实上，孩子在4岁左右就会产生死亡的概念。如果家长没能适时正确引导，孩子很容易对死亡产生错误认识，甚至影响一生。

然而在中国，早已形成一种重生忌死的文化。大家因而深受影响，不愿谈及死亡。凡是与此相关的人、事物等，都成被认为是不吉利、晦气的。仿佛我们尽量不碰到死亡，就可以远离，甚至不用死亡一般。但是啊，不知死，焉知生。

据《教育蓝皮书：中国教育发展报告(2018)》专题调查显示，在过去的一年里，确认的儿童青少年自杀死亡及自杀未遂的信息就有392例，平均1天1例!

在这些孩子眼里，遇到问题生命就成了一种负担，只有放弃才是解脱!

更可怕的是，一些人还漠视他人的生命。

2017年，一15岁少年强奸7岁女童后，为不让人知道竟将其推下25楼，事后还淡定去超市买零食。

今年3月，一大学生悲观厌世，为了自杀练胆竟杀死无冤无仇的滴滴司机。

当然，这些是极端事件。更普通的情况是，很多人不知生命的可贵，肆意挥霍，抽烟酗酒、拼命熬夜，甚至吸毒……直到健康亮起红灯，才后悔莫及，亦或仍然执迷不悟。

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那么，该如何和孩子谈论死亡？首先请记住一个要点：不要回避，也别去美化。然后，你需要做以下这些事：

1. 利用合适的契机

比如亲人离世，扫墓踏青，宠物死亡时。适度让孩子参与其中，诚实坦率表达和解释死亡。处于不同年龄阶段的孩子的认知不一样，大家应选择合适的方式。

* 0—4岁：此时孩子对“死亡”没有概念，也很难明白这一概念。大家可以用比喻拟人的方法来解释，比如“这个人坏了，没法恢复了”，就像再也修不好的玩具一样。

* 4—7岁：这么大的孩子已经有了一定的社会认知能力，能辨别一些是非，也慢慢学会思考。这个时候还用比喻法不再合适，大家应告诉孩子死亡的真正意义，让他明白死亡意味着生命的结束。同时，危险教育要做好，培养孩子的安全意识。

* 7—13岁：孩子上了小学已经具备了一定的独立性，会思考、判断什么是死亡。此时，他们能明白死亡是人不可避免的终点，是一种生命固有的必然现象。

2. 选择合适的方式

带孩子观察花开花落的现象，或选择合适的绘本(比如《爷爷变成了幽灵》、《《一片叶子落下来》》)，影片(比如《寻梦环游记》、《生命故事》)。其他科普途径都可以，比如带孩子去自然博物馆、科技馆，看看生老病死这个过程。记住，别吓唬孩子，平静告诉他们，他们反而会欣然接受。

3. 鼓励孩子表达情绪

面对一个生命的逝去，我们情绪上或多或少会有一些变化，悲伤是难免的。相比遮掩，树立一个悲伤又能自我治愈的形象更好，这能帮助孩子理解死亡带来的情绪。

同时，让孩子明白父母可以信赖，家庭可以接纳各种情绪。在孩子因为宠物会亲人死亡而被悲伤时，比起安抚，他们更需要的是耐心的陪伴。大家可以尝试这么表达即客观事实+内心感受“你很爱他，但他死了，所以你很伤心、难受，是吗?”用这种提问的方式结尾，可以引导孩子表达自己的情绪。

死亡教育在关键在于让孩子面对死亡时不那么恐惧，了解生命的可贵，更加珍惜当下，更好的活着。希望大家都能懂得这一点。

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