猜到哈里宝宝的名字，英国一女子喜得巨额奖金！

据英国《每日邮报》报道，2018年10月，英国王室于宣布梅根王妃怀孕后，人们就对孩子的动态非常关注，英国博彩业还为孩子叫什么名字开出了赔率。近日，英国一名女子被曝成功猜中了小宝宝的名字，获得1.8万英镑（约合16万元人民币）奖金。

用孙子名字下注，女子获得万元奖金

这名女子表示，梅根王妃生小宝宝的当天，正是她孙子的生日。于是，她就用孙子的名字“阿尔奇”进行下注，令人意外的是竟然猜中了，并因此获得奖金18120英镑。她说，因为是孙子带来的好运，所以这笔钱将会留给他。

据了解，在竞猜中，最受人们欢迎的名字有亚瑟 （Arthur）、菲利普（Philip）、亚伯特（Albert）、詹姆斯（James）等，但哈里王子夫妇并没有选择这些热门名字。

媒体分析皇室宝宝名字，有多种含义

哈里儿子的名字为阿尔奇·哈里森·蒙巴顿-温莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。据悉，“阿尔奇”（Archie）是个德国名字，意思是“真诚、勇敢”，这是英国王室从未有过的名字。

英国媒体猜测，中间名字“哈里森” （Harrison），有可能是哈里的儿子（Harry‘s Son）的意思。而蒙巴顿-温莎（Mountbatten-Windsor）则是将英国女王和他丈夫姓氏放在了一起。

5月8日，哈里王子夫妇抱着小王子在公众面前亮相。当被问到当妈妈有什么感受时，梅根王妃幸福地表示：“我拥有了世界上最棒的两个男人。”

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