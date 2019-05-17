带宝贝这样选玩具，早教的钱都省下了！

在宝宝成长的过程中必不可少的就是玩具，玩具不仅可以促发孩子的智力发展，而且也能帮助宝宝各方面得到更好地发展。玩具在寓教于乐之余，陪伴孩子度过了一个又一个重要的成长阶段。但是市场上形形色色的玩具对于家长来说真是头疼，不知道如何选择，今天育姐就来教教大家：

出生至三个月

刚出生的宝宝的睛只能在一个事物上短暂停留一小会，直到一个月以后才可以将视线完全集中起来。而三个月以后就可以看得到四至七米远，所以这个时候可以给宝宝选择一些色泽鲜艳、体积较大的玩具，如一些吹响型的玩具，塑料铃铛、小气球等，这些可以促进宝宝视觉与听觉的发育与成长。

四个月至六个月

四个月以后的宝宝，他们已经建立了视觉与触觉，并且这两者已经可以相互联系，所以我们可以让孩子去摸一摸物体与玩具。可以尝试让宝宝去捏一些发出声响的玩具，例如铃铛，吹气动物玩具等等。

七个月至九个月

七个月以后的宝宝可以在床上伸手拿东西或者在床上爬行，这时候我们应该选择简单、有趣、耐用的玩具或者各种娃娃等。

十个月至一岁

在这个年龄段，孩子喜欢扔掷东西，所以我们应该有选择性地拿不易摔坏的玩具，例如毛绒玩具、橡皮玩具、塑料玩具，而不应该给孩子用陶瓷、玻璃性质的玩具。

一岁至两岁

一年以后，孩子的感官、触觉处于一个发展阶段，两岁左右的孩子可以走路，记忆也处于一个发展较快的时期。这时候我们可以利用孩子的这一身体特质，给孩子买能拖动的玩具或者是可以发声的玩具。

三至六岁

这时候的宝宝活泼好动，可以找一些益智类模仿性的玩具给宝宝。因为这类玩具对于宝宝而言具有挑战性，可以满足他们的好奇心。

最后提醒大家，家长在挑选玩具的时候也要注意玩具的质量与安全问题，以确保宝宝能够得到健康成长！

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