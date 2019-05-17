宝宝晚上发烧白天不烧怎么回事？这篇文章能帮你解答

在育儿过程中，最令父母担心的恐怕就是宝宝晚上发烧。宝宝晚上发烧不仅让家长着急，而且宝宝也会很痛苦。有的家长还发现，孩子晚上发烧白天不发烧，很是奇怪。那么，宝宝晚上发烧白天不烧怎么回事？育姐这就大家好好说一说：

白天发烧被忽视

宝宝白天的时候已经开始发烧，但爸爸妈妈没能注意，引起足够的重视。到了晚上，爸爸妈妈和宝宝一起睡觉，这时候父母会直接和宝宝的皮肤发生接触，更容易发现宝宝是不是发烧了。

大脑兴奋抑制发烧

很多宝宝确实白天没有发烧，但到了晚上就开始发烧，甚至是中高热。出现这种情况的原因是，白天的时候，宝宝被各种事物所吸引，大脑皮层处于兴奋状态，从而将其他反应都给抑制住了。到了晚上，大脑皮层处于休息状态，其他反应就开始出现了。

如果宝宝常常半夜发高烧，建议大家在家中常备退烧药。请注意，只有清楚了解宝宝发烧的原因，并且烧到38.5℃方可给他服用退烧药。采取一定方法帮助宝宝降温退烧后，等到天亮再带宝宝去医院就诊。

如果宝宝无缘无故持续发烧不退或者发某些原因高烧（比如弛涨热、稽留热等），应及时带他去医院看病。体温上升是身体自我保护的一种生理反应，退烧药物对体温的抑制作用会妨碍医生的诊断。另外，白天的时候也要注意观察孩子的体温变化，以免造成忽视。

宝宝晚上发烧白天不烧怎么回事？相信以上的内容能帮到大家！

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