积食才会有的三种表现，你家宝宝有吗？

最近气温逐渐升高，不少妈妈表示宝宝变得不爱吃饭了，不过虽说吃饭少但是小肚子看起来还是圆鼓鼓的，这到底怎么回事呢？实际上，这是宝宝积食的症状，宝宝积食会严重影响成长发育。如果你的宝宝出现以下的表现，就要警惕积食！

宝宝积食的表现

面部表现

宝宝的消化系统发育并不完善，所以对于食物的消化能力、吸收能力都比较弱，宝宝消化不良，很容易引起积食。观察积食宝宝的面部，会发现其鼻梁两侧发青，舌头上的舌苔发白厚腻。长期积食的宝宝脸色会发黄，呼气时家长可以闻到酸腐的味道。

肢体表现

宝宝积食后，新陈代谢能力降低，会引起宝宝手心脚心发热，可能还会伴有发烧的症状，宝宝的免疫力也会因此降低。

腹部表现

宝宝吃的特别少，但是小肚子却没有瘪下去，这就是宝宝积食的一个症状，甚至还可能会引起便秘或是腹泻。此时，家长若是用手轻轻敲敲宝宝的小肚子，会听到有气体的声音。

积食对宝宝的危害

宝宝积食，家长要足够地重视。另外长期的节食，还会使宝宝营养不良，易贫血，这两种情况都会对宝宝的免疫系统造成影响，甚至是引起宝宝发育迟缓。

怎样预防宝宝积食

控制饮食

每个家长都想让自己的宝宝吃的饱饱的，但其实孩子吃的太多，更会容易生病。积食就是宝宝稚嫩的消化系统，对于太多食物没有办法承受，久而久之就变成了积食。所以家长不要觉得宝宝吃得多就长得好，这其实实在伤害宝宝。

帮助宝宝按摩腹部

宝宝积食时，腹部胀胀的，会有些难受，家长可以让宝宝平躺，以顺时针按摩的方式，帮宝宝按摩腹部，缓解一下腹胀引起的不适，按摩还可以帮助宝宝缓解便秘。

使用药物缓解宝宝积食

宝宝积食可能会导致长期食欲不振，这会直接使孩子营养不良。如果这种情况已经持续了很长一段时间，建议家长带宝宝去医院，寻求医生的帮助。医生会给宝宝合理使用药物改善积食，帮助孩子恢复胃肠道的功能。

宝宝积食，不宜久拖，家长应细心观察宝宝的各种症状，判断有没有积食的情况。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)