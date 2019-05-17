认真脸，乳牙不健康，恒牙也遭殃！

有不少家长认为孩子长了乳牙，之后还会被恒牙替换掉，所以对乳牙的保护没什么必要。但你不知道的是，只有宝宝拥有了健康的乳牙，之恒牙才会更加强壮。

谈一谈乳牙的重要性

1.诱导恒牙萌出

恒牙发出时，会沿着之前的乳牙的小径生长，如果乳牙脱落得太早，就会引起恒牙的生长空间不足，引起恒牙脱臼，最终很可能会导致孩子牙齿排列不齐。而且如果恒牙出得太早，没有成熟的根基，那么咀嚼时就没有压力，牙齿用不了多久就会开始松动，脱落。

2.影响发音

宝宝如果牙齿尤其是前牙严重龋齿，就会对其语言的发音产生影响，语言能力也会受到限制。

3.促进颌骨正常发育

宝宝用健康的乳牙吃东西时，会对颌面部上的骨骼肌肉产生良性刺激，颌面的生长发育才会更加正常。

4.保障咀嚼功能

如果宝宝在乳牙期就早早有龋病，那么牙痛会使孩子的咀嚼功能降低，变得不爱吃饭，直接影响了身体对于营养的消化和吸收。孩子很容易因此而造成营养不良，对于生长发育产生影响。如果单侧发生龋齿引起疼痛，长期使用另一边咀嚼那么牙结石就会非常容易形成，牙结石刺激牙龈后，会使牙龈发炎肿胀。

怎样能让宝宝拥有一口健康的牙齿

1.睡觉前不吃东西

咀嚼食物，会对牙齿的状态产生一些影响。所以说，一天结束后，牙齿也是需要休息的。在睡前，尽可能不要给孩子吃东西。此外，帮助宝宝清洁牙齿，宜早不宜晚。乳牙开始萌出时，就可以使用柔软的婴儿牙刷帮助宝宝刷牙。

2.选对牙膏

成人牙膏当中大多数都是含氟的，氟使用适量，可以保护牙龄。但是3岁以下的孩子容易发生吞咽的情况，时间一长，氟会被孩子的身体所吸收，引起氟牙斑。所以说，不建议3岁下的孩子使用含氟牙膏。

3.注意补钙

大多数乳制品中钙的含量都是非常丰富的，而且易被人体吸收。牙齿想要健康，就不能少了钙的保驾护航。

虽然宝宝的乳牙是会被恒牙所替换的，但是乳牙的作用是丝毫不逊于恒牙。所以家长在生活中，依然要好好保护小乳牙！

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