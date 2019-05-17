到了怀孕后期，待产包准备充足不慌张

为了避免分娩前手忙脚乱，孕妈妈要提前2周准备好待产包。第一次生孩子要准备什么？很多妈妈都生怕有所遗漏，其实孕检的时候很多一生都会给你建议。不过要是觉得不够齐全，也可以咨询生过孩子的过来人。

一般来说，待产包除了要准备宝宝的物品之外，还要带上大人需要的物品。只要提前把这些物品放在包里，等宝宝发动的时候，直接提着住院就好了，超级省心。

那么待产包到底要准备哪些呢？下面我们就从孕妇和宝宝的需求，来给大家解答。

孕妇本人需要准备的东西

☛ 病历和孕期报告

这个不用多说，主要方便入院办理，以及医生了解胎儿和母体情况。

☛ 宽松舒适的衣服

这里所说的衣服，主要是不能太紧身以免限制走路，也不能太厚以免容易出汗。除此之外，再带上3件换洗的衣服。不过需要注意的是，孕妇的衣服要以纯棉为准。

☛ 孕妇文胸

如果你打算母乳喂养还需要带上哺乳胸罩，建议准备2到3个左右吧，而且要支撑性。不过新手妈妈要知道，生完孩子之后，你的胸部会比平常大很多，所以准备的时候也要比平时大1个罩杯。

☛ 哺乳用垫

其实也就是溢乳垫。很多妈妈有了初乳后，会分泌大量的母乳，如果宝宝吃不完，很容易弄脏衣物，这时候就需要溢乳垫来帮忙。

☛ 卫生巾

不管是普通加大卫生巾还是分娩专用卫生巾，都要具有瞬吸功能。因为生完宝宝后还会有出血和恶露的情况，所以专用的卫生巾少不了。

☛ 洗漱袋

这里面装的主要是个人洗护用品，比如牙刷、牙膏、刷牙杯、梳子、香皂、面霜、发带和其他洗漱用品等。

☛ 毛巾

这个就不用多解释了，住院期间，不管是洗脸还是擦身体都是必须的，而且要准备纯棉材质，吸水性比较好的。

☛ 休闲用品

宝宝刚出生的时候，大多时间都在睡眠中度过。当宝宝睡着的时候，可以用书籍、杂志、音乐来打发时间。

☛ 拖鞋

住院的日子很少外出，为了舒适和方便，建议选择脚感比较舒适的拖鞋，鞋底不要过硬，以免留下月子病。

☛ 相机或者手机

这个主要用来纪念宝宝到来的激动时刻。

☛ 多余的枕头

一般医院只提供一个枕头，想要竖着做起来的时候会有些不方便。多准备一个枕头，不但方便妈妈们倚靠，喂奶的时候也比较方便。

给宝宝准备的物品

☛ 小衣服

毫无疑问，每个妈妈在得知怀孕的那一刻，基本都会给宝宝准备一些小衣服。需要知道的是，宝宝的贴身衣服不讲究华丽时髦，而是要纯棉舒适。

☛ 其他衣服

外套不用准备的很多，主要是出院的时候稍微穿一下，如果有包被也可以省去这个准备。毕竟小宝宝穿外套，也不是很舒适。其次，像帽子、手套、袜子和鞋子这些，也可以带一套去医院。

☛ 尿不湿和纸巾

尿不湿是比较重要的，新生儿排泄的次数比较多，动不动就需要更换尿不湿。除了准备大量的尿不湿之外，湿巾和纸巾也是必需品，方便给宝宝擦拭污垢。

☛ 披肩或毯子

不管是披肩毯子，还是包被，都是新生儿不可缺少的东西。

☛ 方巾

纯棉的小方巾可以多准备几块，毕竟有洗澡用的，擦脸用的，洗屁屁用的，都要区分开来，避免细菌感染。

☛ 安全座椅

这个很多家长都会忽视，其实为了宝宝的健康，只要坐车都要要准备婴儿车用安全座椅。

提前储备生产之后所需物品

是不是待产包准备好，基本算万事大吉了？当然不是，其实生过孩子的妈妈都知道，从医院回家之后，主要任务就是休息和照顾孩子。但往往就是这个小家伙，让你倾尽所有精力，累的简直动弹不得。

所以在生孩子之前，建议提前准备好基本生活用品，比如厕纸、卫生巾和尿布。此外还可以提前煮好一些食物，把它们冻在冰箱里。

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