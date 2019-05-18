小宝宝也爱社交哦，满月了就有社交欲！

对于小婴儿来说，他们天生就期待别人能够回应自己，出生之后宝宝就能够本能四发出一些信息，这些信号被妈妈接收后，妈妈的回应会让他们感到舒服与快乐。宝宝这种与父母最初的这种双向交流是宝宝今后的社交基础哦~今天，我们就来说一说小宝宝的社交欲望：

宝宝有强烈的社交欲望

别看宝宝小，他们很早就已经有了社交欲，满月的时候就有啦，比如他会看着妈妈的脸微笑，他们可以和父母的目光进行交流，尤其是妈妈在身旁时，会让他们因为充满安全感而安静下来。但是如果睡着后醒来发现没有人，他有就会用啼哭来提醒他人快来关注自己，这就是婴儿最初交往欲的体现。

到了两个月左右，婴儿的情绪种类变得多了起来。这使得他们不仅只会对妈妈微笑，当其他人在逗他开心时，他们也会咯咯笑不停。到了宝宝三个月时，宝宝已经能够自己判断亲疏远近了，比如见到妈妈时，宝宝会高兴的手舞足蹈咿咿呀呀，但是面对陌生人他们完全不会如此热情，这说明宝宝已经拥有了基础社交能力。

尽量满足宝宝的社交需求

婴儿最早的社交是和妈妈及家人之间展开的。家长如果能经常逗笑孩子，就可以让他们在早期出现社会性微笑，加深对父母的认知。父母应该做的，就是给宝宝更多不同的回应，比如用慈爱的目光注视宝宝，多用柔和亲切的声调和宝宝说话，吸引宝宝让他们用自己的方式和父母交流。

社交需求能够被满足的宝宝会更加有安全感，他们的表达欲望会更强，这不仅有利于宝宝开朗性格的形成，更有利于宝宝智力的发展，同时还能为宝宝未来良好的交际能力打下坚实的基础。

宝宝的各种社交表现

宝宝对成年人逗他时做出的各种回应，比如点头、微笑、摇头、蹬腿，寻找对他说话的声音来源，宝宝的这些回应都形成于他的人际交往中，宝宝任何想听想看的表现都可以称为宝宝的社交表现。所以成年人多和婴儿接触，逐渐增强宝宝的“社交”能力是非常有必要的。

当家长与宝宝交流时，一定要注意交流是一种互动是双向的，所以与宝宝的交流，家长应尽量激励宝宝作出回应，让宝宝体验到最初社交的快乐，给他们建立起良好的社交基础。

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