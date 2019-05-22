还在喝汤下奶呐？真不如这个动作有效

是不是基本上所有的妈妈，都为了下奶喝过各种汤？

许多长辈就给妈妈们熬上一锅又一锅的汤：猪蹄汤、排骨汤、鲫鱼汤、母鸡汤……可是为什么喝到恶心了，奶水还是不足呢？别人家一喝，奶水就多得不行的例子，怎么不能在自己身上印证呢？

如果现在育姐告诉你，其实喝汤不是你想象的那样，对下奶也没有奇效，妈妈们是不是都要泪流满面啦？

母乳到底是怎么分泌的？

妈妈们身体产生与分泌乳汁的过程叫做泌乳，这个过程需要大脑和乳房协助完成。生下孩子后，妈妈们因为受到了孩子的吮吸抚摸刺激，脑中的相应部位就会分泌一些激素。当妈妈的乳房收到激素的讯号，就会开始泌乳。这也是为什么有时妈妈们看到宝宝甚至想起宝宝也会忍不住泌乳的原因，是大脑反应太积极。

简单来说，妈妈的泌乳量是由“订单量”决定的，宝宝吮吸得多，乳房被及时排空，库存告急，妈妈自然就会分泌更多乳汁填补“库房空缺”。一旦涨满，也就不再生产啦，“奶水越吃越多”的说法就是这么来的。

下奶第一式：增加宝宝和妈妈接触的机会

从上面的人体反应机制中，我们就能清楚地了解到：要想奶水多，妈妈的大脑必须要接受到来自宝宝的刺激啊，要让大脑知道自己应该泌乳了。

所以生产后，妈妈就应该尽量和宝宝待在一起，让宝宝的皮肤、样貌、气味和声音充分刺激妈妈的大脑。另外还需要多让宝宝吮吸妈妈的乳房，即使一开始吮吸出的奶水不多或者过程比较困难，妈妈们也要坚持，这是非常重要和有用的一个动作！

下面这些哺乳小规则，可以帮助刺激妈妈们泌乳哦：

产后30分钟内就应该让宝宝吮吸到你的胸部；

每次尽量让胸部两边都被吸空；

先让宝宝吃完一边再吃另外一边，下次换边即可；

可以把宝宝脱光喂奶，因为肌肤的接触更能刺激宝宝积极吃奶，注意盖上小毯子；

注意夜间的喂奶，因为妈妈的催乳素在睡眠中会有所提升；

可以在宝宝两次吃奶的间歇时间内，再用吸奶器吸一次，加强刺激。

下奶第二式：补充适当水分

母乳中80%都是水分，其他的则是脂肪蛋白质微量元素等，这也说明妈妈的水分补充十分重要，否则怎么能分泌乳汁呢。

上一代人提倡喝各种汤汤水水，主要的原因并不是某一种对食材对下奶有奇效，起作用的是大量的汤，也就是水分！上一辈人平时营养可能摄入不足，所以需要在怀孕时多和各种汤来补充蛋白质和脂肪。其中大量的水分恰好能促使某些妈妈下奶。

所以各位妈妈在哺乳期可以喝汤，但汤只是一个辅助品，不一定管用。白开水是最佳的补充水分选择，不过妈妈们如果不口渴，液体摄入也较为充足，也不要强迫自己喝太多，否则会带来身体上的不适。

并且，育姐非常不推荐喝酒酿下奶。米酒和酒糟中含有的酒精成分，并不具有活血刺激母乳分泌的神奇功效！反而会会减少母体内催产素的分泌，导致泌乳反射延迟，奶水排出减少。一些临床研究显示，妈妈饮酒后的母乳分泌量会降低约20%左右。

并且，婴幼儿能摄入的酒精含量是0，一点点都不行。当妈妈喝酒后，酒精会通过“母乳屏障”，在血液中和乳汁中自由出入，所以母乳中的酒精浓度与母体血液中的酒精浓度是相同的。母乳的味道因此改变，宝宝喝完会厌奶，而且因为酒精变得精神状态异常兴奋或者烦躁不安，严重甚至对大脑造成伤害！

下奶第三式：营养要均衡

因为每个妈妈的体质不一样，所以很可能某种食物对这个妈妈来说能促进泌乳，另一个妈妈吃了却会回奶，所以妈妈们还是尽量保持均衡的营养，才能保证乳汁的量和质。

以往妈妈们喝的很多都是油腻腻的汤类，其实上面的油脂太多，脂肪含量过高很可能会造成乳汁油腻，引起新生儿腹泻，还会让妈妈长胖和堵奶！

其次，母乳中的蛋白质含量也非常高，所以妈妈们需要摄入一些优质蛋白质。一天200~250g的鱼肉蛋禽，再加上300~500ml的奶类和25g的豆类制品，就能满足哺乳期妈妈的蛋白质需求啦。

另外，某些妈妈可能因为喝了太多汤，肚子被管饱反而不爱吃饭和其他主食了，这也不对。来自谷物里的膳食纤维和碳水不足，也可能减少妈妈的乳汁分泌。

至于其他微量元素，钙可以通过牛奶和额外补充钙剂；动物肝脏则是很好的补铁食材，新鲜水果蔬菜和肉蛋奶，基本上能满足妈妈们对维生素c和b1、b2的需求。

最后，每100ml乳汁大约需要消耗60大卡，母乳喂养一天平均可以多消耗300-500千卡。所以如果妈妈们在哺乳期越来越胖，那就应该改善下饮食结构，不求吃得多，只求吃得好啦！

其他能影响下奶的因素

育姐的一个小姐妹，生头胎时心情紧张，孕期反应也比较厉害，生完后整个人很虚弱。于是虽然每天吃着猪蹄喝鱼汤，到了孩子6个月就没奶了。可是第二胎，她心理准备充分了，大概流程懂了，家里人也照顾得更得心应手一些，心情都是比较放松的。在两次吃的东西差不多的情况下，二胎时竟然奶水越来越多了。

所以，妈妈在奶水不足时，也不要过于忧虑，保持放松的同时，让宝宝多吮吸才是正确做法。育姐见过不少妈妈不仅产后得不到家人应有的关心和爱护，反而因为奶水不足承受了更大的压力，希望大家都能对新手妈妈多些理解。

第二个常见原因就是乳腺不通，妈妈们可以在哺乳前用热毛巾敷一下乳房；由上至下，周围向四周按摩再吸出奶水；还是不行的话再考虑就医。

如果乳汁没有被及时排空，堆积在乳汁通道（乳管）中的任何一段，那么就可能滋生细菌感染乳房组织甚至引起妈妈发烧，还不只是没有奶水那么简单。平时更要注意乳头上有没有出现水泡，乳孔里有没有奶渣，避免堵奶。

万一已经出现乳腺炎，初期最好的办法是坚持喂奶，尽快把硬块吸通。另一个办法是在胸部涂一点食用橄榄油，用拇指从硬块后部沿一条线向乳头方向推，排出积奶。热水淋浴也有助于排出乳汁，但如果妈妈们在发烧的话，就不能长时间淋浴，避免体温继续上升。

如果妈妈们自行治疗没有效果，甚至高烧持续不退，就一定要去医院治疗，遵医嘱吃药。

你为了下奶做出过什么努力呢？也喝过很多汤吗？

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