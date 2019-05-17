大宝是个闺女，妈妈们神烦产后听到这几句话

多年前，“生男生女都一样”的标语就在春晚上被宣扬出来了，可到了现在，还有许许多多的地区和人，思想没有转变过来。他们心里依旧打着着小算盘，认为生男孩才“高人一等”。

这种心理在妈妈们怀孕时可能藏着掖着表露得不太明显，一旦生产完，那脱口而出的第一句话可就完全暴露了，惹得产妇委屈到不行。

如果你是婆婆，你儿媳妇生了个女儿；或者你有好朋友生了女儿，你去看望刚生产完的她们，一定要注意避开下面这些话：

1.怎么生了个女孩？

这句话看上去没啥问题，可配合语气，听起来就是埋怨产妇竟然剩下的事女儿不是儿子了。

宝妈内心潜台词：我生男孩还是女孩还要你批准吗？你行你上啊？

2.生女儿也好，带着省心，将来大了也没什么压力。

宝妈内心潜台词：也好？麻烦您把也字去掉行吗？谁说生女儿就一定没压力了？女儿也需要被爸妈好好宠爱，花时间花精力花金钱的好嘛！

3.生女儿将来还能帮妈妈干活，带小弟弟。

宝妈内心潜台词？弟弟？你咋就知道我会生个弟弟呢？合着我生女儿就为了让她帮我带孩子？搞了半天只为了男性服务呗？

4.生男生女都一样，反正将来还有二胎呢~

宝妈内心潜台词：好不容易听到句顺心意的，结果后半句更气人。只要生到儿子，其他的都不重要吗？而且为什么都默认我要生二胎啊！生下来你负责养吗？

5.没事，你还年轻，早日凑个好字啊！

宝妈内心潜台词：为什么要安慰我“没事”，我才要问你有事吗？凑个什么字我说了算，你干嘛冲突来给我规定啊？

6.儿子是招商银行，女儿是建设银行，你们就轻松了，哪像我们生了两个儿子，将来有的愁了。

宝妈内心潜台词：您这是来炫耀儿子的吗？而且为什么要把自己孩子比作银行呢？生孩子又不是只看最后能赚多少钱或者拿出去多少钱！我自己的女儿肯定当掌上明珠养着，才不是图你们的彩礼钱好吗！

其实，每位妈妈在怀孕时，对胎儿的性别，多多少少会带有一些自己的期望，这不是什么羞于承认的事情。但是任何妈妈都不会希望自己的孩子和选择被别人指手画脚，何况性别本来就是随机的，没有什么努力就能生出儿子这一说。

何况时代的发展告诉我们，生男生女没什么不同，有区别的依旧是顽固落后的想法。

当孩子出生，无论他是什么性别，妈妈们第一次看见孩子皱巴巴的脸庞，第一次触摸到他光滑的皮肤，第一次听见响亮哭声，你都会发自内心地爱上这个小家伙。因为那可是自己十月怀胎，经过千辛万苦才生下来的孩子。

在那时，才明白什么叫做“健康就好，性别不重要”。

或许某些妈妈在怀孕时，有着强烈的性别偏好，试图通过各种办法验证孩子的性别，甚至得到了答案。一旦孩子出生才发现和自己预期得不一样，那就需要一点时间来调节心情了。虽然偶尔会冒出“如果我的宝宝是个男孩或者女孩，那该有多好”的想法，但是育姐相信大部分妈妈对孩子的爱一点都不会少。

我们的孩子，不会因为我们的期待就改变他们自身的特质和性别，他们就是它们自己。性别是人生的起点，未来的道路和方向还需要孩子和作为家长的我们共同书写。

有人说育儿就像是一场赌博，大概性别就是第一场赌局游戏吧。

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