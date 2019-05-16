准妈妈半夜开车回家，引擎盖爬出一条蛇！

据英国《每日邮报》报道，前不久，新加坡一位准妈妈半夜开车时，一条蛇突然出现了在挡风玻璃上。起初，她以为这是引擎盖里弹出的橡胶管，后来才发觉这真的是一条蛇，于是连忙告诉了老公。之后，夫妻俩打电话向有关部门求助，这才将蛇顺利移走。

孕妇午夜开车，挡风玻璃惊现一条蛇

当时，这位36岁的准妈妈妈发现这根“橡胶管”在挡风玻璃前若隐若现，并且不停地伸缩运动，于是确认这是一条蛇。她在接受媒体采访时这样说道：“它出现了好几次，大概第五次时，我意识到这是一条蛇。当时我很害怕，万一它是一条毒蛇怎么办？”

和丈夫一起找蛇，打电话求助

准妈妈连忙打电话给老公，一开始老公并不相信，认为她出现了幻觉。于是，她开着车往家走，同时拍下视频发给丈夫看。到家后，她和老公企图一起找蛇，但并无发现。后来，这对夫妻又将车开到附近的加油站，在灯光下继续找蛇，还是没有看到蛇的踪影。大约半夜1点，夫妻俩准备回家时，蛇再一次在挡风玻璃上出现。

两人连忙给当地政府打电话寻求帮助。国家公园管理局的一名动物管理员随后赶到，戴着手套把这条1米长的蛇放进纸箱，带离现场。

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