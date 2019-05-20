“孩子到了年龄，就得分开睡？”这话真不靠谱！

孩子和大人睡有害处吗？

孩子多大就要和大人分开睡？

要怎么做才能让孩子接受分开睡？

不少家长担心，孩子长时间和自己睡会有坏处。因为很多人都认为：孩子长期和大人一起睡容易性早熟、难独立，甚至还会变得缺乏安全感。

然而圣母大学James McKenna教授经过几十年的研究发现，婴儿与照顾者睡在一起，在一定感知范围内互相传递感官信号（例如气味、声音、抚触、移动、体温等）。母婴间基于母乳喂养的合睡情况，是人类最古老，最有效的睡眠方式，母婴一起睡在任何文化背景下都具有普适性，可以最大化保证婴儿的生存概率。

在出生时，宝宝们仅有25%的脑部已经发育，他们需要与照顾者的身体接触（尤其是妈妈）来获得足够的刺激支持脑部发育，因此合睡对于宝宝来说不仅是一个社会观念，更是对宝宝生理、心理健康发展的帮助。

而且和大人一起睡，可以对各种感官系统地刺激，从而促进宝宝的免疫系统、体温调节机制、中枢神经系统的生长发育。此外如果还处于母乳喂养阶段，那么一起睡还为夜奶带来便利。

当然，随着孩子年龄增长，还是要和他们分开睡，相信大家也打听过具体年龄，并且孩子一到年龄就强行和他们分开睡。其实和孩子分开睡并没有具体的年龄期限，家长们应该放下周围人的评价，根据孩子情况选择时间，只要不是过早或者过晚都可以。

随着孩子的年龄增长，自主意识会越来越强，单独睡也是自然而然的事情，只是有些孩子早，有些孩子晚。而当决定让孩子单独睡的时候，家长们一定不能操之过急，而是注意循序渐进：

1.做好心理建设

如果打算让孩子独立睡，那么就要提前帮他们做好心理建设。生活中，很多孩子不敢独立睡是因为怕黑，此时可以让他们多看看有助于克服黑暗恐惧的绘本，此外还可以多看看欧美的动画片或儿童剧，这类影片中的孩子都是自己睡的。孩子接触多了，就会慢慢觉得独立睡是正常的事情，而且是种长大成人的标志，会让他很自豪。

2.先分床再分房

孩子已经习惯和爸爸妈妈一起睡了，如果不给他任何适应时间，立即让他们一个人睡，那么就会感觉自己被抛弃，很容易失去安全感。所以一开始，妈妈们要从分床不分房开始过渡，给孩子一些适应的时间。

3.装饰漂亮房间

想要孩子去自己的房间睡觉，家长们就要先把他们的房间装饰起来，白雪公主、蜘蛛侠、冰雪奇缘……将这些卡通形象印在房间墙壁上，绝对会让孩子爱不释手。而如果孩子比较大，那么在装饰的过程中，要多询问他们的意见，在购置家具、灯具的时候也可以带着孩子一起去，加强参与感。如此一来，孩子会对即将完工的房间充满期待，甚至迫不及待的想赶紧“入住”！

4.提前适应房间

在分房睡之前，记得先让孩子熟悉熟悉自己的新房间，比如白天多让他们在房间里活动，晚上可以和孩子在新房间里睡上一段日子。等孩子适应了新的房间后，就可以和他们商量分开睡。记得在宝宝睡觉的时候，爸爸妈妈们可以陪在身边，给他们讲讲故事、哼哼安眠曲等。孩子睡着后还要在旁边多观察一会，等到彻底睡熟后再离开。

5.可以不关房门

孩子刚开始独立睡，肯定会有些害怕，此时可以把自己和孩子的房间门打开，这样虽然是两个房间，但是还有一定的联系，心理上不会有太多距离感，孩子也会踏实一些。而且打开房门，夜里孩子有什么动静，大人也能及时注意到，他们也能随时回到大人身边。

6.找个替代物

独自在陌生的房间睡觉，孩子总会有一些不安，此时可以给孩子找个替代物，比如特别喜欢的布娃娃、爸爸妈妈的衣物等到，有着熟悉的物件和味道，孩子也更容易安心。

需要强调一点，对孩子多一点耐心，多一点包容，别把睡眠这么美好的事，变得这么痛苦！

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