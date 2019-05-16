这玩意遇水就会爆炸！孩子很容易碰到，务必要小心

膨化食品、坚果海苔糖果、超市购买的许多零食里都放有干燥剂。它能帮助食物在不同的环境下不受潮不变质，往往很不起眼，随手就被我们丢掉了。

但是对于孩子来说，它可能就成了某种神奇的玩具。

17年12月，年仅8岁的可可，因为考试成绩不错，被家人奖励了一些零食。妈妈去厨房忙着准备晚饭时，却突然听到了可可的惨叫声，跑出来一看，眼前的情景让她不知所措：可可捂着眼睛，一边大声嚎哭一边痛苦地在地上滚动，一个炸变形的饮料瓶滚落在地上，地板上到处是水……

家人把可可送到医院抢救，可医生却说可可的右眼由于被碱性液体侵蚀，整个眼球被溶，造成终生失明，任何医疗手段都已无力回天。

为什么会发生如此可怕的事故？可可回忆自己吃完零食，发现里面有个小包，不知道是什么于是拿起来玩。后来就放进了水的饮料瓶中，没想到瞬间就爆炸了。当时一个东西进了自己右眼，烧得特别疼，然后眼睛就看不见了。

后经调查，这样东西正是食品干燥剂。

为什么食品干燥剂会爆炸？

专家介绍，常见的食品干燥剂有硅胶、生石灰、蒙脱石、氯化钙等。其中硅胶干燥剂绿色、环保，可以重复使用；矿物干燥剂的使用率也很高，部分服装包袋的包装中会放置；而最危险的就是石灰干燥剂，它吸水性强，成本也较低。

石灰干燥剂的成分是是生石灰，也就是氧化钙。氧化钙具有很强的吸水性，和水反应生成氢氧化钙，会放出大量的热。

如果像可可一样，把石灰干燥剂放在有水的密闭容器里，盖上饮料瓶的盖子。石灰和水产生反应，迸发出大量的热，水蒸气导致瓶子内气压突然升高，就引发爆炸。随后瓶子里滚烫的水和高浓度的强碱氢氧化钙（碱性液体），就喷到孩子脸上，导致烫伤烧伤腐蚀伤。

生石灰放入瓶子实验截图

而硅胶干燥剂和矿物干燥剂，遇水之后只会发生物理反应。硅胶干燥剂甚至不溶于水和任何溶剂，无毒无味，非常安全。

虽然现在石灰干燥剂的用得较少，大部分厂商选择安全地硅胶干燥剂或者真空、惰性气体填充，但是某些品牌依旧处于低成本考虑，选择石灰干燥剂。

生石灰炸飞塑料瓶试验：

将30克干燥剂倒入塑料瓶中，水刚倒进去，干燥剂迅速吸水、膨胀。

约一分钟后，塑料瓶不断冒白烟，瓶子歪向一边，塑料瓶被炸飞，瓶盖被冲开，干燥剂粉末喷出。

石灰干燥剂的事故频发，家长如何处理？

2011年，山西太原一名14岁初中学生随手将食品干燥剂放进了保温杯里，时间不长，保温杯里发生爆炸，该学生当时只觉得眼睛和面部很疼。虽经医生全力抢救，学生的视力还是严重受伤，左眼视力变为0.3，右眼则基本上失明。

2015年，一名5岁男孩将零食包里的干燥剂拆开，把干燥剂倒入瓶中并加入水玩耍，结果瞬间爆炸，短短两分钟时间，男孩的右脸红肿、脱皮，他的眼睛因碱性液体侵蚀，造成一只眼失明。

孩子的妈妈说平常只嘱咐孩子不能误食干燥剂，没想到其与水混合后还能爆炸。

这就说明，家长平时对孩子的安全教育并不到位。不仅要教导孩子不能乱吃干燥剂，更要提醒他们不要拆开干燥剂或者放进水里玩耍。

当家里买了食品后，请妥善处理干燥剂，丢到孩子接触不到的地方。尤其注意不要和水接触。上面没有标示成分的干燥剂很可能成分就是石灰。

孩子误食干燥剂或者干燥剂入眼怎么办？

干燥剂入眼：

孩子不小心把干燥剂弄到眼睛里，切勿用水冲洗，否则会反应形成强碱灼伤眼睛。家长应该用食用油或生理盐水从眼内侧向外侧冲洗，并及时前往医院接受治疗。

误食干燥剂：

家长先查明干燥剂的类型，如果是无色透明的小球，那么就是硅胶干燥剂。它在肠胃里不会被吸收或者起化学反应，会被排出体外，但依旧需要就医查看情况。

如果是石灰干燥剂，家长请立即给孩子催吐，不要喂水！并且马上就医。

皮肤接触到干燥剂：

先扫去多余的粉末，并用大量的流动水冲洗，如果还是被烫伤请去医院处理。

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