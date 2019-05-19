想让孩子变乖巧，尊重才是“杀手锏”

孩子一天天长大，也变得越来越不听话了，总是和家长“对着干”。面对这种情况，家长们除了口头批评以外，还有什么有效的教育方式呢？其实，想让孩子变乖巧，不妨试试看从尊重孩子的意愿做起，让尊重成为教育孩子的“杀手锏”。

1.批评不易过长

批评孩子时，尽量避免喋喋不休，最好可以做到简单明了，否则容易让孩子感到厌烦，进而产生抗拒的心理。在平时的生活中，家长应该起到榜样作用，比起“言传”，“身教”往往更有效果。

2.培养品格

孩子的性格决定了未来，所以家长们应尽早培养孩子的品格。培养孩子优秀的品格是个漫长而又艰难的过程，所以家长们一定要有耐心和心理准备。

3.和谐氛围的培养

家庭的氛围对于一个孩子的成长来说是非常重要的，在教育孩子的时候也是注意氛围。家长应该展现出对于孩子的尊重，他们也是有自己想法的，千万不要去命令孩子，要给孩子拒绝的权利。

4.眼神交流

眼睛是心灵的窗户，很多时候眼神比言语更有力量。所以当孩子提意见的时候，家长们不妨通过眼神来表达自己的认可，得到家长鼓励的孩子会表现得更加优秀。

5.尊重孩子的意愿

不要帮孩子包揽一切，试着放手，让孩子独立去完成一些事情。不要将自己的模式和要求去强加给孩子，给孩子创造环境，让孩子独立完成自己的事情。当孩子想去做某件事时，不要一味的拒绝，试着学会支持。试着去做一个民主的家长吧，学会去尊重孩子的意愿。

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