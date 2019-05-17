对于胎动，这些知识你造吗？

第一次感受到胎动时，准妈妈会被惊喜和感动包裹。随着胎宝宝一天一天长大，胎宝宝的胎动次数越来越频繁。在孕晚期时，宝宝的胎动可以反映他的健康状况，所以很多医生会要求准妈妈在孕晚期时坚持数胎动并记录胎动。育姐今天就带准妈妈了解一下关于胎动的三个知识点。

一、什么是胎动？

顾名思义，胎动就是胎宝宝在准妈妈宫腔内的活动情况。一开始时，胎儿比较小，所以动作轻微，妈妈不容易感受到此时宝宝的胎动。大约到了18到20周，胎宝宝的手脚就开始伸展，并会触碰子宫。在这个时期，准妈妈可以明显的感受到宝宝的胎动。

一般来说，第一次怀孕的女性会比曾经有过生产经历的女性，更晚的感受到胎动，而且关于胎动有很大的个体差异。所以准妈妈只要身体健康，一时半会儿没有感受到胎动，也不要着急，不要担心，在不久的将来，很快就会感受到这种独特的打招呼方式。

二、怎样正确数胎动？

每天三次，每次一小时

在早中晚这三个时间段当中，选出一个固定的时间，侧躺或是坐下将脚部垫高，把手放置在腹部上感受。这样需要持续一个小时，并且应该备好纸笔，当感受到一次胎动时，就在纸上做一个记号。每天在临睡前把今天数的胎动次数相加，总和乘以四，这样就得出了12个小时的胎动次数。一般来说正常的情况下12小时的胎动次数约为30到40次。当然，如果是个特别好动的宝宝，会达到一百次。

每天数一次，一次一小时

宝宝的胎动比较有规律，准妈妈可以找出宝宝活动规律的时间段，在每天的这个时间段来数胎动。同样的姿势，同样要准备好纸笔，同样要记录一小时内的胎动次数，多数情况下，胎宝宝一小时的胎动次数都会超过5到6次。数胎动确实很麻烦，也需要一定的耐心，但是对于孕晚期的胎儿来，这是最能直接反映出宝宝状态的一个指标，所以准妈妈最好能坚持数胎动。

每个胎儿都有自己的胎动规律，所以说胎动次数和幅度并不是每个胎宝宝都相同，准妈妈应该找出自己宝宝的胎动规律。

三、胎动在什么时候最频繁？

1.洗澡的时候

洗澡时准妈妈会非常放松，宝宝也能感受得到，所以在这时他会非常活泼，妈妈感受到的胎动也比较频繁。

2.晚上睡觉之前

这个时候准妈妈会感受到胎宝宝的胎动次数多，主要是因为胎儿在这个时间段比较精神。更重要的是，在夜间临睡前准妈妈的身心都能够放松安静下来，就会更容易感受到胎儿的胎动，所以才会觉得这个时间宝宝的胎动特别频繁。

3.听音乐时

宝宝还是小小的胎儿时，就已经有了听力。所以音乐的刺激会让宝宝有点兴奋，此时胎动频繁，是在传达自己的情绪。

4.吃饭以后

饱餐之后，准妈妈体内的血糖含量也上升了，这时胎宝宝也跟着妈妈一起吃饱喝足了，所以会变得比从前更加有力气，自然胎动也会比较频繁。

虽然胎儿躺在准妈妈的子宫里，但是准妈妈却可以通过胎动来了解胎儿的状态。准妈妈千万不能犯懒，一定要坚持数胎动哦！

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