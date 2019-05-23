没有老人帮忙带孩子，哪有你的舒适惬意！

当宝妈的最烦什么？老公啥事不干，老人带娃啥都不懂！是这样嘛？其实帮忙带娃的祖辈们，他们的一天并不比我们年轻人更容易！老人，就是我们前行路上帮我们负重的人。

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最近从好朋友那得知，她的婆婆患上了中度抑郁症，而且是因为帮忙带娃导致的!

朋友的婆婆性格温和，很好相处，很早就来帮着她带孩子，对此她也非常感激。但因为带孩子，身体出现了问题：总是整夜睡不着觉，也没有胃口，而且心慌烦闷，整个人也清瘦了不少。

朋友心怀愧疚，她觉得，自己平时虽没有亲力亲为的带娃，但也有百般要求，而婆婆又十分尊重自己的意见，带娃辛苦，这才会得了抑郁症。

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带个娃就能得抑郁症?还别说，真的是这样！

绍兴市中心医院精神心理门诊主治医生全艳玲曾在关于老人抑郁的采访中表示：在平日接诊接触的患抑郁焦虑症的老人，大概有七成以上都是带孩子引起的。

▲抑郁症已经逐渐成为中老年人常见疾病中的一种。

带娃老人有多少呢？有调查数据显示，在我国，2岁半以下的儿童，主要由祖辈照顾的比例达到60%-70%，3岁以上占比40%。显然，老人已经成为现代家庭带孩子的“主力军”。

可带娃真的不是件容易的事儿！我们这些年轻人尚且喘不过气来，更别说年过半百的父母了！

帮子女带娃就是变身孙儿辈的保姆，吃喝拉撒，每样都要操心，如果子女工作繁忙，还需要一并承担家中的家务。

年幼的宝贝压根不能离手，年纪大些的上蹿下跳也不让人省心，饿了要吃，尿了要起夜，身体素质本就不如年轻人的老人们，长此以往，总归会吃不消。

身累是一说，有时候心累更容易让人生病。

现代子女的很多育儿观念都和老人们不一样，在带娃的过程常常有意见分歧，难免会有些冲突。若是娃健健康康，倒也相安无事，如果有个小病小痛的，老人们免不了受到子女们的苛责：怎么孩子好好的就生病了呢？

在这样高度紧张的精神压力和心理压力下，老人患上带娃抑郁症也就不足为奇了。

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有很多人都说：老人家都喜欢带孩子呢！真的是这样嘛？

不说别人，单就是我的母亲，在我尚未成家时总念叨着让我赶紧结婚生个娃，说因为自己喜欢孩子，还能帮着带。

可到了成家后，再问妈妈，如果生了孩子还过来带吗？她总是连忙推脱，说自己身体没有以前好了，带不动，容易累。

对于自己的母亲，我甚是了解。带娃辛苦，身体素质跟不上，自然有心无力。但若是我开口，极力寻求帮助，她自然也会二话不说，过来帮我的忙，让我轻松些。

用我妈的话来说就是：谁喜欢做这种吃力还不一定讨好的事情？纯粹是帮你们分担，不然我平时养养花草打打麻将，开开心心过晚年不好吗？

想想，牺牲自己的晚年时间，离开自己熟悉的地方，来到一个陌生的城市，听着不一样的口音，每天孤独又操劳的带着孩子，时不时还因为育儿理念和儿女起冲突，他们真的是欢喜的吗？

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其实，要我说，孩子真的不能全部“托付”给老人!

每个孩子来到这个世界上，都是奔着我们来的，而不是奔着老人们来的，

再优秀的爷爷奶奶外公外婆，他们在教育孩子这一方面的领悟能力都不及年轻人。

生下孩子，托付给老人，自己是省心省力，老人们可就受苦受累了。

不光如此，总是和老人们待在一起的孩子，还真的是你的孩子吗？

你知道他的爱好？身高？作息？口味吗？

能看到他每天的进步和成长吗？

如果我们生下了孩子，却没有抚养孩子，那这个孩子真正意义上的父母就不再是我们，而是养育他们的人！

所以，不要把孩子全部托付给老人，

而是应该共同抚养，一起带给孩子满满的爱！

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如果，家里的老人真的愿意帮自己带孩子，

那我们要珍惜这份幸运，更应该用包容的心来对待他们。

多理解他们的难处，

多帮助他们成长。

俗话说：家有一老，如有一宝。

世界上真正无私的爱，父母都给了自己的孩子。

为什么我们能安安心心上班，甚至得空还能出去旅行？

为什么我们没有家务琐碎事情的烦恼，甚至有时还能安稳的睡个好觉？

只是因为我们背后有一个最踏实最靠得住的后盾——父母!

但，我们要始终记住：

带孩子，永远都是生养者的责任，

老人，才是帮帮忙而已。

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