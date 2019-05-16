宝宝咳嗽发烧怎么办？吃这7种食物好得快

宝宝咳嗽发烧怎么办？宝宝一旦出现咳嗽症状，康复周期通常会比较长，这其中跟饮食也有一定的关系。那么，宝宝咳嗽发烧吃什么好呢？下面这七种食物值得推荐：

1.大白菜

大白菜具有清肺热、通利肠胃、解渴利尿的作用，让宝宝经常吃大白菜，可有效改善咳嗽症状，让身体更快恢复健康。

2.西红柿

西红柿既是蔬菜也是水果，它具有消食健胃、解毒清热、养血补血、平肝凉血、止咳生津、提升食欲的作用。西红柿还可以帮助消除炎症，缓解宝宝咳嗽不适。

3.枇杷

《本草纲目》上说，枇杷具有止吐逆、利肺气、止咳下气的作用，能有效缓解宝宝咳嗽发烧不适，最简单的方法是，枇杷剥皮后直接给宝宝吃，易于让孩子接受。

4.橘子

橘子酸甜可口，有润肺止咳的作用。不过，生吃橘子无法发挥止咳的功效，应让宝宝吃烤橘子或炒橘子。宝宝吃了烤橘子，咳嗽症状会得到一定的改善。

5.大蒜

大蒜性温味辛、甘，不但具有健胃消食、杀菌解毒的功效，还能有效保护心血管和肝功能，预防感冒的发生。建议用大蒜煮水给宝宝喝，这样对治疗咳嗽很有帮助。

6.梨

治疗宝宝咳嗽的食疗方中，用梨当主要食材的有很多，比如冰糖雪梨、川贝炖梨等。梨含有丰富的脂肪、蛋白质、葡萄糖、果糖、铁、钙、磷、苹果酸、胡萝卜素和多种维生素，对治疗宝宝咳嗽发烧作用显见。

7.萝卜

萝卜具有凉血、润肺、清热的作用，宝宝咳嗽时多吃萝卜有助于康复。用白萝卜煮水给宝宝喝，可有效缓解咳嗽症状。大家也可以萝卜做成糖渍萝卜、萝卜菜汤、萝卜生姜汁等药膳，能有效帮助宝宝康复。

宝宝咳嗽发烧怎么办？大家不妨给孩子试试以上这些食物~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)