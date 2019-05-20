闺女不听话爸爸开车撞树，又是留守儿童的悲哀！

女儿不听话，父亲气到开车撞树，看似有点无稽之谈，但在了解内情之后，发现都在情理之中。

母亲节下午5点左右，南京特警接到报警，有人开车撞树上了。当警方赶到现场时，发现事故车横着停在路边，车头严重受损，车内安全气囊也已打开。而在事故车不远处，一中年男性正蹲在地上，眼角还有泪水。

在平复男子情绪后，特警向他了解具体情况：他姓陈、淮安人，女儿今年18岁，去年技校毕业后一直在南京工作。这次过来就是不放心女儿一个人在南京，想把她接回淮安工作，只是没想到女儿仍然不肯回去，气急之下陈先生故意开车撞向了路边的大树。

估计看到这里，大家心里都犯嘀咕：“就这点事情，至于闹出这么大动静吗？”在被带往派出所的途中，老陈谈了自己和女儿的关系，原来早年夫妻两人要去上海打工，于是把刚断奶的女儿留在淮安老家给爷爷奶奶带，一直到女儿15岁才接到身边。除此以外，陈先生还有个儿子，今年上小学4年级。当被问及，是否有重男轻女时，陈先生表示多少会有一点，弟弟小也偏袒的多一些。

别拿弟弟小当借口了，明明就是家里有皇位要继承~

虽然女儿已经18岁了，但是自小一直和爷爷奶奶生活，直到15岁才被接到身边一起住，这就是留守儿童啊，而且是留的非常彻底的那种，孩子的整个童年都过去了。

相信大家都有这种体会，孩子小时候非常依赖爸爸妈妈，这个时候极度需要他们的陪伴以汲取安全感。而如果此时爸爸妈妈们为了生活去外地打工，那么孩子会变得非常没有安全感，并且对父母产生陌生感。

老家村里有很多孩子都是留守儿童，因为有父母的支持，所以吃穿都不愁，但是对于父母却没什么依恋，也就是常说的不亲。逢年过节父母回到家之后，孩子一声爸爸妈妈都叫不出口，父母俨然变成了陌生人，而爷爷奶奶则替代了父母的位置。

不少家长觉得这是正常情况，等到孩子长大了，他们就会明白自己的良苦用心，但事实上这种隔阂基本难以弥补，就如新闻中的女儿，和他爸爸的关系就特别疏远，对于爸爸的安排也非常抗拒。

可能有人说这都是为了生活，不得不远赴他乡赚钱，而孩子又太小不好带，那么为什么孩子都可以上学还不带着呢？新闻中的老陈，把女儿丢在老家15年，最可气的是二儿子一直跟在身边……

说完了留守儿童，再来说说“大让小”的话题。随着二胎开放，家庭里很容易出现一个问题，那就是父母很容易就偏心。有一个统计数据，接近7成的哥哥或者姐姐被爸爸妈妈要求让着弟弟妹妹。于是好吃的、好玩的都要先让给弟弟妹妹，甚至在出现矛盾的时候，父母也永远站边弟弟妹妹，不论对错。

《少年说》节目中，六年级的小女孩崔兢就表达了对爸爸的不满：“我有个妹妹，特别喜欢招惹我，每次我要教训她的时候，她都会跑到爸爸那里告状。爸爸每次不管真相是什么，就直接来教训我。爸爸，你能不能试着相信我一次。”

而这位爸爸，在听到女儿的哭诉后依然没意识到自己的错误，继续讲着大道理：“你上学也学过孔融让梨的故事，古人都知道以大让小，你又比她大6岁，这个道理还用爸爸说吗？”

虽然人的心本来就长在一侧呀，但肯定不能偏心，无论孩子是大是小都应该有一样的权利和关爱。还有就是能不能别再用孔融让梨的故事来教育孩子了？首先孔融让梨让的是哥哥，其次他之所以让梨是因为大人先把大梨给了他！

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