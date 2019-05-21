父母晒娃不亦乐乎，孩子们抗议了！你的晒娃姿势对了吗？

有了娃以后，大家伙总是忍不住晒照。好多人刚开始不过是自家孩子的日常，但慢慢地似乎变了味。从各种日常美(帅)照到晒吃穿用度，到晒学习成绩、晒才艺、少荣誉，有时候一天还要连发N条动态……

但是，并不是所有孩子都喜欢被爸妈这么“玩”，甚至是很反感。面对父母不加节制的“花式晒娃”，不少孩子亚历山大，忍不住吐槽“父母逼着我们学这学那，强迫我们做超出我们能力之外的事，真的会超负荷……”

近日，上海一位11岁小学生章楚依【关于加强家长微信朋友圈健康“晒娃”家庭教育】提案火了，引发了广泛关注。章同学呼吁家长们少炫耀，健康晒娃。

关于该话题，南都未成年人网络保护研究中心曾发起《朋友圈晒娃需要征得孩子同意吗》的热点讨论。共计有5278名网友参与投票，其中3567人表示需要，占比超过6成。

之前网上有一个热门视频，一位6岁的外国小朋友控诉父母的“晒娃行为”，觉得自己被利用了!

视频中，小姑娘非常委屈、气愤，说出来自己的无奈、尴尬和恐惧，表示自己的隐私和自尊受到了极大的伤害。

讲真，不少家长在晒娃时确实侵犯了孩子的隐私。孩子还小时，还没有隐私的概念，所以也没有保护自己隐私的意识。但随着年龄增长，孩子有了自己的隐私保护欲，当看到一些暴露的照片时会产生羞耻感，甚至因此变得自卑、胆怯。各位家长朋友，一定要正视视频中这位小姑娘所反映的情况。

父母是孩子的监护人，应该做的是保护孩子的隐私，而不是去侵犯。那么，是不是家长们就不能晒娃了呢?

当然不是，但注意晒娃的姿势一定要正确。

1. 尊重孩子的意愿

说实话，并不是每个孩子都希望自己成为众人的焦点。而且你在忙着晒娃的时候，或多或少会错过和孩子相处的大好时光。所以，在晒娃前大家最好考虑下孩子的感受，不要只想着自己开心就好。

凡是孩子不希望被公开的照片，都建议别晒。如果孩子还小，有一个简单判断的方法就是——想想再过一段时间你很可能会后悔晒的照片，那么就不要晒了。

2. 不暴露孩子的隐私

很多家长在晒娃时没注意“分寸”，晒吃喝玩乐还算正常，但连孩子洗澡、如厕、尿床等等都要晒就过分了。你是不介意，可不代表孩子愿意哦~提醒各位，晒娃是一定要把握好尺度，别太过火。

另外，孩子的姓名、学校、年龄、生日、家庭住址、固定行程、作业本、奖状等个人信息也不建议晒出来，以免被“有心人”盯上。如果一定要晒，那么记得打马赛克。对了，那些会泄露孩子隐私的拉票活动也别盲目参与哦~

TIP：别人家孩子的隐私，大家也要注意保护哦~未经孩子以及孩子家长允许，大家请不要随意发带有别人家孩子的照片。

3. 不要过分“恶搞”孩子

有些父母喜欢以“恶搞”的形式晒娃，这可要不得!这么做大人是乐呵了，但孩子的心理承受大家考虑了吗?搞不好孩子会留下心理阴影。还有，孩子的人身安全是否有保障?一旦出事后悔莫及。之前有位宝爸在抖音上表演双人翻跟斗，结果因为没能准确接住孩子，导致孩子摔落在地，造成了脊髓受损。大家千万别拿孩子冒险啊~

4. 巧用这些微信功能

如今微信是大家常用的社交平台，但有些家长或老人没留意下面这些功能：

* 设置朋友圈权限及好友分组，只把宝宝照片分享给最亲近的亲友看。

* 关掉“附近的人”“常去地点”“允许搜索”“允许陌生人查看十张照片”以及相机的定位功能等，避免孩子的信息被某些“有心人”窃取。

5. 晒娃时家长也参与在内

有一种晒娃姿势还是不错哒，那就是晒亲子一起参加的某项活动之类的。比如和孩子一起上手工课，和孩子去一起做义工等等，家长也参与在内，这算是比较健康的晒娃姿势。

最后希望爸爸妈妈们都能尊重孩子，谨慎、科学晒娃哦~

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