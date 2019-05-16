暴晒的饮料别给孩子喝！会导致性早熟

在夏季，很多孩子为了解暑都会喝饮料。我们都知道，孩子喝太多饮料对健康并没有益处，而你知道吗？被阳光暴晒过的饮料对孩子的健康危害更大。这到底是怎么回事呢？

饮用暴晒过的饮料，易导致性早熟

被阳光暴晒过的饮料除了口感不如从前了，由于暴晒的原因盛装饮料的塑料瓶还会分解出一些有毒的物质混在饮料里，比如增塑剂、染色剂这些，而这些物质的融入，我们凭肉眼是无法看见的。这几种物质对孩子的生殖系统以及免疫力都会带来不良影响，儿童喝了易造成性早熟。

需要注意的是，现在在大街上随处可见一些露天卖冷饮的摊贩，这种环境下的饮料是最容易被阳光直射的，所以要慎重购买

怎样避免孩子性早熟？

1.反季的果蔬以及添加剂复杂的食品要避免给孩子食用；

2.蜂王浆以及各种补品不应盲目给孩子食用。

3.洋快餐中的大部分食品都是经过高温油炸烹饪而成的，这些膨化类食物也容易导致孩子性早熟。因此，孩子应少吃洋快餐。

4.孩子营养过剩也会引起性早熟，因此孩子的饮食搭配要营养均衡，蔬菜、水果、肉类应均量摄入，尤其避免高蛋白食物摄入过量。

夏季这样做，可以放心让孩子喝冷饮

1.家长可以自制冷饮给孩子饮用，比如自制的冰糖绿豆汤，自己用牛奶酸奶给孩子制作冰棒等等。

2.家长也可以在夏季和宝宝一起制作鲜榨果汁代替冷饮，宝宝对自已动手制作的食物一定非常感兴趣。

3.如果一定要买饮料，也要尽量避免购买碳酸饮料。

4.家长在夏季也要把好自己这一关，不要自己开怀畅饮却对孩子作出限制。可以和孩子一起监督，共同控制好量，喝完饮料尽快引导宝宝去做别的事情，转移一直孩子的注意力。

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