跟懵懂的孩子讲“大道理”，必须掌握这些诀窍

孩子越来越懂事，除了年龄的增长以外，也证明他们的理性思维能力在正常地发展，孩子理解语言的能力也在逐渐增强。但是思维能力在发展的同时，孩子的自我意识、独立意识也是在同步发展。所以很多孩子在家长给自己讲大道理时，会有反抗和抵触的情绪，不少家长也发现了这一点。

其实孩子把父母的话当做耳旁风的主要原因，是家长在讲道理时没有注重技巧。多数家长都是直接指出孩子的错误，再直接把自己认为正确的方式灌输给孩子。时间一长，孩子难免会产生“免疫力”，他们自动屏蔽的同时，还会非常讨厌听到父母讲道理。如果孩子已经有了这种反应，家长的说教只会适得其反，让孩子更加厌恶父母对自己的教育方式，逐渐变得越来越叛逆。如果家长们想要达到目的，就必须了解讲道理的诀窍。

1.讲道理也要找对机会

孩子只有犯错了才能给他们讲道理吗？当然不是。能够不伤孩子的感情，还可以让孩子能更好的认识道理的机会在生活中比比皆是。比如，带孩子一起外出，如果遇见别的小孩在和父母哭闹耍赖，就是一个讲道理的好时机。家长可以借助这个孩子的行为，让孩子去自己评判这件事情，让孩子说说当自己遇到这种情况时要怎么处理。用这种旁观者的方式给孩子讲道理，通过父母的引导孩子会明白父母对他的尊重及重视，这样就会客观而公正的评论自己所看到的事件。这种情况下，孩子更能接受家长对他的教育。

2.不要太直接的讲道理

如果在讲道理时，家长直接指出了孩子的错误，并且必须让孩子按照自己的方法来，这就会让孩子很难接受父母的看法。小朋友们最喜欢听的是表扬夸奖，会本能的排斥批评。所以如果父母想要对孩子的行为作出评价，给孩子讲道理，先不要直接进行说教，而是应该用一些更婉转更隐蔽的方法，让孩子更加容易接受，像是可以通过讲故事来让孩子明白道理。

3.给孩子讲道理时，应该使用积极的逻辑

在孩子思维能力起步阶段，很多问题都会让孩子产生片面的思维，所以相应的，有很多事情都需要父母引导孩子来注意到积极的一面，注意不要以偏概全。例如，孩子吐槽在幼儿园被其他小朋友打到，这时家长就可以使用“积极的逻辑思维”来正确的引导孩子：是不是小朋友无意间碰到你啦？这样可以让孩子从消极的一面考虑问题转为积极的思维角度，对于一些问题的认知也会有更多积极的改变。

4.讲道理的前提是尊重孩子的自尊心

幼儿的自尊心和荣誉感和成人是相当的。有一些家长喜欢当面指出孩子的不足，不论是否有旁人在场。但是这种没有照顾到孩子自尊心的讲道理方式，会直接使孩子自尊心受损。所以讲道理也需要换位思考，要让孩子明白道理，更要保护孩子的自尊心，不能强迫孩子接受。

在教育孩子的过程中，每一个家长都应该注重以上几个方面。这样父母的观点才更容易被孩子接受，孩子也就不会因此而厌烦、叛逆。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)