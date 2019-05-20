生孩子可以改善体质？认真的吗

话说小编每次来例假时都会遭遇痛经和乳房胀痛，而且脸上还经常长出痘痘。当把这些问题向年长的长辈倾诉时，她们却告诉小编：“等你生了宝宝就好了！”真的假的？是不是又想骗小编生娃了！我们一起来揭开真相：

生娃能改善体质吗

首先我们来了解一下女性的整个孕育历程，身体要经历的三种蜕变：

关于激素水平

怀孕之后胎儿之所以能稳稳待在妈妈子宫里，就是因为孕期的雌孕激素水平上升在为胎宝宝保驾护航。而这一改变，也会让妈妈的内分泌系统，皮肤，关节，韧带等等发生一些改变。

宝宝出生后，妈妈的各种激素水平就会开始下降，当然不会一下子就恢复到之前的状态，所以妈妈就要进行产后调养，让身体恢复如初。

生殖器官

怀孕后，女性体内的生殖器官改变最大的就是子宫，子宫会从一个拳头大小增加到西瓜般的大小，子宫颈也会随着这种改变而变软。

宝宝出生后，妈妈的宫颈直至外阴都会松软充血，子宫内膜也会开始剥落。一般子宫需要42天左右才能复原，外阴的恢复只需要四周。

其他器官

随着胎儿的发育子宫的膨胀，子宫周围的脏器都会受到子宫的挤压出现移位的现象，比如妈妈的胃，肺脏，膀胱等等。

宝宝出生之后子宫变小，就为这些脏器腾出了原来的位置，妈妈会感觉舒适了很多，但是妈妈需要好好调养身体才能慢慢康复。

可见产后的妈妈产后调养多么重要。如果妈妈饮食得当，运动休息适宜，身体完全可以恢复到怀孕之前的状态，妈妈的体质也可以得到良好的改善，甚至比从前变得更好。比如说生完宝宝后，有些妈妈很少再出现乳房胀痛、痛经的问题，皮肤也比从前更有弹性。但是如果没有好好坐月子，就会使妈妈落下月子病，体质反而会下降。

产后新妈妈如何护理

1.适当进补

其实，产后妈妈没有必要大补特补，平时只要食物种类足够丰富，粗细荤素搭配的合理就可以获得充足的营养。新鲜的水果蔬菜是促进妈妈身体恢复的好帮手，千万不要忽视。

2.注意保暖，劳逸结合

月子期间，如果保暖工作做的不到位，妈妈就容易患上风湿病还有各种月子病。长衣长裤，适宜的室内温度和湿度都要备好，另外注意月子里一定不能碰凉水。

产后妈妈不宜长时间躺在床上，劳逸结合，适量运动更有利于身体，以及产后恢复。

坐月子的妈妈还要注意讲究卫生，完全不必恪守月子里不能洗头洗澡这样的规定。最重要的是，妈妈要保持一个愉快的心情，让自己拥有规律的作息时间，这样产后一定可以获得一个好的体质。

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