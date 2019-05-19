Real尴尬！产后屁多怎么办？

相信剖腹产的妈妈一定都经历过这件尴尬事：产后爱放屁。有时为了避免尴尬，妈妈会强忍着，但有时忍也忍不住啊，最重要的是强忍会影响身体的恢复！为什么产后会屁多呢？育姐这就给大家说一说：

剖腹产屁多的原因

在手术的过程中，妈妈的肠管会因为麻醉药物蠕动性变差，大约24到48小时后才能基本恢复。

判断肠道恢复蠕动的标志，就是从肛门里排出的气体。也就是说妈妈在剖腹产后开始放屁说明肠道已经恢复了正常蠕动的功能，这个时候，妈妈就可以开始进食一些半流质的食物，然后逐渐转为正常饮食，否则胃肠不蠕动，吃进去的食物容易导致妈妈呕吐，还会让胃肠十分难受。

如果超过48小时没有排气，就不正常了，要及时告知医生。

三个小方法促进排气

1.按摩腹部

轻轻按摩腹部，可以促进肠蠕动，起到辅助排气的作用，而且按摩还有利于宫内血的排出。按摩时家人要注意自上而下轻轻按摩，每次的按摩时间应在10到20分钟之内，每隔2到3小时就可以按摩一次。

2.早下床早活动

手术之后24小时，剖腹产的妈妈就可以下床走动，不要因为害怕伤口疼痛就一直待在床上。下床走动可以促进排气，还可以预防肠黏连等问题的发生。

3.使用药物

药物的使用要在以上两个方法都不能实现排气时使用，服药之前必须咨询医生。

剖腹产后的饮食原则

1.严格禁食期

手术后的六小时需要严格禁食。因为这时候妈妈体内的麻醉药物还没有完全代谢，过早吃食物，妈妈的胃肠反应能力差，很容易引起呛咳，呕吐。但这时候可以适量喂水来缓解口渴。

2.排气前的流质食物摄入

手术后的6到8小时，即使是还未排气，妈妈也可以少量进食些清淡易消化的流质食物，比如藕粉、米汤，每次的进食量不宜过多，150到100毫升左右为佳，可以隔2到4小时吃一次。

3.排气后的饮食

成功排气后，妈妈就可以开始吃富含蛋白质和维生素的食物，1到2天内的食物主要以蛋羹、稀饭、面条此类食物为主，之后就可以慢慢过渡到正常饮食。

产后爱放屁是正常的生理现象啦，而且这种现象对妈妈的身体恢复来说是一个好的信号，所以妈妈不必担心。

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