并非重男轻女，在二胎家庭中，这种偏爱更让人受伤！

家有两宝，如何平衡好对他们的爱挺不易。如果再加上“隔代教育”就更难了。面对这种情况，爸爸妈妈们该如何是好呢?请接着往下看：

《老师请回答》六口之家的这一期让我印象深刻。9岁的姐姐子曦自卑怯懦，上台的诉求竟然是“我讨厌爷爷，我想换个爷爷”。

而6岁的弟弟自我跋扈，大闹辅导班掀翻桌子。姐弟俩性格为何差异如此巨大?症结就是爷爷身上，因为他面对孙女、孙子总是两副面孔。

子曦讲述了一件事，一次她和弟弟和表弟一起玩，2个小的先打了她，于是她还手，表弟的奶奶不高兴了，爷爷转头就打了她一耳光。

子曦妈妈也表达了自己的不满，说自己带着2个孩子去买东西，连超市的人都问她“你公公是不是特别喜欢你儿子?”平时爷爷会越过姐姐的视线，看着弟弟不自觉的笑。

爸爸说有一次自己下班回家早，给姐姐辅导作业。姐姐哭了，爷爷听到了从厨房冲进房间对姐姐大吼，把她吓坏了。

奶奶对爷爷也不满，表示因为孩子的教育问题，他们老俩口也吵过架。爷爷经常给弟弟买玩具，姐姐的玩具只是弟弟的十分之一。

对此，爷爷却说“我没有重男轻女”，自己只是对孙女比较严厉。他觉得自己对孙女也很好，但子曦多次表示自己在爷爷面前的“不敢”。为什么会这样?

在达妈看来，爷爷确实偏爱弟弟，不见得是重男轻女，但或多或少是重小轻大。他之所以和姐姐不亲近，主要就是因为对她日常忽视，让孩子无形中感觉自己是被拒绝的。

这样的偏爱对小女孩的伤害无疑是巨大的。除了会让她的性格变得懦弱、敏感、自卑外，日后还很可能被人骗，人家对她好一点就会跟人走，还有可能缺乏自信，变成讨好型人格。

而爷爷一味宠溺弟弟也会把他宠坏。不仅是性格发展、行为发展，甚至连价值观都会产生扭曲。

好在，爷爷把大家的话听进心里了，也意识到自己问题所在，最后真情流露“爷爷是爱你的，以后在爷爷面前想说什么就说什么。爷爷今后一定会好好爱你。”

爷爷果然说到做到，改变不少，在接送姐姐上学路上经常询问孙女学校里发生的一些趣事，关心她。有了爷爷的主动关心，爷孙俩沟通多了起来，关系也亲近很多。

爷爷当然也是疼爱孙女的，据爸爸回忆，有一次爬山快到山顶，爷爷见姐姐又累又饿又渴，直接抱着她飞快地跑到了山顶超市，让姐姐尽快吃上喝上。

所以，达妈说，在二胎家庭出现偏爱的情况，有时候和性别无关。

就比如小籍家。爸爸妈妈把精力主要放在弟弟妹妹身上，认为13岁的小籍大了，可以自理了。但让他们没想到的是，小籍天天让妈妈陪着他给他辅导作业，但作业却磨磨蹭蹭怎么都做不完。其实，小籍自己都没意识到，自己那么磨蹭就是为了得到妈妈更多的陪伴。他很害怕“妈妈不爱我了”“爸爸妈妈把我给忘了”。

现实生活中，这类情况并不少见。之前甚至发生多起由于大人偏爱，孩子离家出走的事件。

所以必须提醒多胎家庭，虽说不可能完全对每个孩子都一样，但也应该尽量做到公正。孩子的内心很敏感，能从非常小的细节感知到大人们的对自己和其他兄弟姐妹的不同态度。千万别觉得孩子小，就不重视他们的委屈，也千万别因为孩子大了，就强迫他们一定要谦让。

如果父母偏爱明显，无论是对被忽视的孩子还是被偏爱的孩子都很不好，容易使他们朝着2个极端发展。而父母是多胎关系的关键，大家应从最开始就构建一个公平的规则，如此才好一碗水端平。

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