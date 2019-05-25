宝宝“夏日病”袭来 妈妈预防有妙招

提到宝宝的“夏日病”，妈妈们的头脑中很快就会蹦出“痱子、感冒、腹泻、中暑……”的确，这些疾病在夏天最容易找上的人就是我们的宝宝。那么家长们应该怎样做才能更好的预防这些“夏日病”，让宝宝舒适的度过夏季呢？

一、中暑

宝宝非常好动，而且宝宝似乎并“不”惧怕高温，如果没有家长管束，他们仍然会在阳光直射的环境下玩闹，这样孩子就非常容易中暑。

预防

尽量避免带宝宝在阳光强烈的时间段外出，每天都要给宝宝洗澡，在饮食上应注意清淡饮食，可以给宝宝喝绿豆汤解暑，喝淡盐水，补充水分。阳光不强烈的时间里带宝宝外出，也要注意给宝宝做好防晒，避免让宝宝直接暴露在强烈阳光下，提醒宝宝玩耍时应该到阴凉处。

二、痱子

大部分宝宝在夏季里皮肤都要长出痱子。这种由于汗液排泄困难而造成的疾病，虽说对宝宝的健康影响不大，但是它的骚痒却会让宝宝感觉非常不适，宝宝会因为瘙痒难耐而哭闹不止。

预防

痱子是因为毛孔堵塞造成汗液排出困难引起的皮肤炎症，所以在夏季时注意好宝宝的个人卫生，勤洗澡，勤更衣，让宝宝的皮肤保持干燥清洁非常重要。在洗澡时要注意水温的控制，使用温水即可，尽量避免给宝宝使用肥皂。可以在洗澡水内滴入适量花露水，帮助宝宝皮肤消炎杀菌止痒。洗完澡，将宝宝的皮肤彻底擦干，在痱子患处涂一层宝宝的痱子粉。

注意环境内通风，避免室温过高，宝宝穿衣应适当，避免让宝宝在太阳底下玩耍，防止宝宝大量出汗。如发现宝宝出汗，家长应及时将宝宝身上的汗水擦干。

一岁以下的婴儿，家长可以适当减少抱宝宝的时间。可以在凉快的地方给宝宝铺上爬行垫，让宝宝在上面玩耍或是睡觉。

三、腹泻

相信养育过宝宝的家长对宝宝夏季腹泻一定不陌生。宝宝娇嫩的肠胃，再遇上夏季大量繁殖的细菌，变质腐败的食物，不洁净的餐具环境就很容易造成腹泻。

预防

胃肠类的疾病发病原因都是病从口入，所以在夏季时，家长应格外注意宝宝的饮食卫生，避免给宝宝吃冷食冷饮，注意经常给宝宝的餐具消毒。

同时应该注意宝宝的个人卫生。经常给宝宝洗手，家长的手不如要接触宝宝的食物在此之前也要及时清洗，在给宝宝更换完纸尿裤后也不要忘记先洗手。做这些的目的都是为了去除经手传播的细菌，防止引起宝宝胃肠疾病造成腹泻。

母乳喂养养的宝宝妈妈应注意忌口，辛辣刺激，油腻生冷的食物尽量避免食用。在给宝宝喂奶之前应该使用消毒过的温毛巾清洁乳头。

四、感冒

宝宝新陈代谢旺盛本身就容易出汗，尤其是在夏季更容易出汗，即使是开空调，也很难避免宝宝一身是汗的情景。家庭中如果长时间开空调，会使宝宝的身体调节功能降低，宝宝没有健全的温差调节能力，这时非常容易造成宝宝感冒。另一方面空调如果不经常清洗，吹出的风中会携带大量细菌，在屋内不通风的情况下，容易引起细菌滋生，这些细菌很容易侵袭抵抗力弱相对较的孩子们。

所以对宝宝来说，冬季和夏季其实都是感冒的高峰期。

预防

首先，室内开空调时家长应注意温度的控制，27到28度最适合宝宝。如果天气不是特别炎热就尽量少开空调，用风扇来代替。特别热时，可以空调风扇交替使用，过程中注意经常开窗透气。

如果宝宝有了轻微的感冒症状，可以给宝宝补充淡盐水，多喝水有利于毒素的排出，可以促进感冒治愈。注意多带宝宝到户外活动，增强体质，提高抗病能力。

宝宝的衣物如果被汗水浸湿应及时更换。宝宝活动时可以在后背垫上汗巾吸汗，让宝宝的身体，尤其是背部保持干爽否则很容易受凉。注意培养宝宝良好的起居作息习惯。

有了这些预防夏日病的策略，家长们还担心宝宝会被“夏日病”缠身吗？赶快学习起来吧？

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