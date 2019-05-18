夏季带娃小烦恼：要不要给宝宝穿小内内呢

夏季酷热难当，感觉衣服穿的再少，都会浑身粘腻、大汗淋漓。小宝宝精力旺盛、活泼好动，出汗比成人还要多，因此每当夏季，在宝宝要不要穿小内裤的问题上，家长都会纠结很久。一方面觉得不穿内裤，只穿开裆裤，不会勒着宝宝，宝宝会舒服很多；另一方面，又觉得穿上小内裤既可以保护私处，又安全卫生。那么，炎炎夏日，到底要不要给宝宝穿小内裤呢？

小内裤必须穿

小内裤是宝宝脱掉纸尿裤后的替代品，可以起到保护宝宝私处的作用，因此不管是男孩还是女孩，在2岁左右不再使用纸尿裤以后，都应穿上小内裤。特别是对于女孩来说，更是必不可少，因为女孩的生理构造使她们更容易受到细菌的侵袭，所以小内裤的保护就显得很有必要。

家长们可循序渐进让宝宝适应穿着小内裤，穿小内裤不管是从生理还是心理上，对宝宝的成长发育都是有好处的。

穿着小内裤的好处

1.让宝宝知道男女有别：宝宝在2岁左右穿小内裤时，就已经有性别意识了，此时家长可通过一条小内裤告诉宝宝，男女宝宝小内裤的区别，以此让宝宝知道男女有别。

2.保护私处、减少摩擦：小内裤最大的好处就是保护了宝宝的私处，不给细菌感染制造机会。小宝宝经常会在地上坐着或者爬着玩耍，如果没有小内裤的保护，地上的很多细菌会趁机进入宝宝生殖器，引起感染，同时还可防止宝宝用手去摸索生殖器，有效杜绝了手上的细菌感染私处。

还有很多家长会将宝宝打扮得特别时尚潮流，比如喜欢给宝宝穿牛仔裤之类的服饰，而牛仔之类的布料较硬，所以在牛仔裤里头给宝宝穿一条小内裤，可以有效减少外裤对宝宝私处的摩擦。

3.帮助宝宝进行如厕训练：买小内裤时要尊重宝宝的意见，买他们喜欢的款式，这样他们会怕弄脏小内裤，而乖乖接受妈妈的如厕要求。

挑选小内裤的技巧

1.样式：小内裤和成人内裤在样式的选择上一样，都有三角和平角两种，三角内裤相对来说宝宝较容易接受，因为三角小内裤和纸尿裤模样差不多，比较贴身合体，因此比较适合穿在外裤里头，而平角内裤束缚感轻，并且不会勒住大腿，因此较适合比较胖的宝宝，家长可根据宝宝的具体情况来进行选择。

2.颜色图案：宝宝虽然小，但是他们也有自己的主见，因此购买小内裤时，可选择宝宝喜欢的图案，这样他们不会排斥小内裤，反而会非常愿意穿。同时建议家长们购买浅颜色的内裤，浅颜色的内裤染料使用少，并且方便宝妈们观察宝宝的私处分泌物。

3.材质尺寸：小内裤的材质选择很重要，特别是在炎热的夏季，一条好的小内裤可以帮助宝宝排汗吸湿，因此小内裤要购买纯棉材质。并且尺寸也要合适，过大或过小，都会使宝宝在穿着时产生不适感，从而导致宝宝排斥小内裤，因此购买时一定要量好宝宝的尺寸，选择尺码合适的小内裤。

市场上小内裤的选择多种多样，宝妈们可以多给宝宝购买几条，方便宝宝换洗。相信通过以上几条，家长们不会再纠结小内裤到底要不要穿的问题了，只要材质舒适，剪裁合理，宝宝们在夏季也可以舒舒服服地穿小内内。

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