如何让宝宝“动起来”？这几款神器了解一下

不知道大家有没有发现，宝宝也有“好动”和“安静”之分。好动的宝宝爱玩爱闹爱运动，一刻都停不下来。而安静的宝宝则恰恰相反，他们不喜欢运动，爱坐在某个角落里玩玩具，或看其他小朋友玩耍。

其实我们都知道，运动早已不只关系到孩子的身体健康，也是心理和社交能力综合发展的关键。经常运动可以让孩子体格变得强壮，增强免疫力和抵抗力。可孩子“动起来”困难重重，家长该如何提高他们对运动的兴趣呢？

别着急，下面就给大家介绍几款神器，可以让懒宝宝迅速进阶运动专家！

贴身小内裤，运动无束缚

家有不爱动的宝宝，麻麻们很是捉急。看到同龄的孩子早已撒开欢的爬行、学步，而自家宝宝依然稳如泰山，丝毫没有追赶的意思。Why？

其实决定宝宝是否爱动，除了遗传因素之外，运动的环境也是重要原因。大多数宝宝不喜欢运动，主要是因为纸尿裤或厚重衣物的束缚。虽说现在早已脱下烦人的棉服，但不贴身的纸尿裤依然影响运动的舒适度。建议大家给宝宝买贴身小内裤样式的纸尿裤，更适合宝宝，而且也方便孩子玩耍哦~

营养配方奶粉，为运动加油喝彩

孩子喜欢运动是好事，不过每次运动时身体都会消耗不少热量，所以家长要给宝宝及时补充营养。除了必须的蛋白质之外，还要补充各种维生素、碳水化合物、钠、钾等营养物质。

我们都知道，单纯依靠摄入某种食物，很难给宝宝提供均衡的营养。家长可以借助配方奶粉，满足宝宝运动后的营养所需。

吸管杯，时刻补充水分

剧烈的运动很容易出汗，如果身体水分流失太多，很容易对机体造成损伤，出现脱水、电解质紊乱的现象。水是“生命之源”，宝宝运动后一定要及时补水。白开水因为不含卡路里，不怕损害牙齿，是宝宝运动后补水的好选择。建议给宝宝准备一个吸管杯，让宝宝随时随地都能喝到水，喝足水，可以选购卡通图案的哦，一定会让宝宝爱上喝水！

天然沐浴露，洗净运动汗臭味

天气越来越热，孩子稍微一动肯定汗流浃背，运动后冲个澡是跑不了的。不过需要注意的是，剧烈运动后不能马上洗澡，因为热水会刺激孩子全身毛细血管进一步扩张，出现头晕现象。家长可以先用毛巾帮孩子擦汗，等毛孔闭合之后再冲去身上的汗臭。敲个重点，给宝宝洗澡时建议选用天然的沐浴露，这类沐浴露成分安全，更适合孩子使用，全面呵护宝宝的肌肤健康~

总有妈妈吐槽自家宝宝不爱运动，其实可千万别怪宝宝太懒，而是运动起来困难太多。如果妈妈们能准备好以上运动神器，宝宝变身运动小健将指日可待！

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