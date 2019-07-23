是时候来一场亲子运动了！有些问题你得提前了解

大家都知道，运动对孩子好处多多，不仅可以增强体质、促进身体发育，而且对宝宝情绪、个性等发展都有帮助，更好地开发潜能。而亲子运动在此基础上，还可以增进亲子间的感情。亲子运动的好处这么多，可真要做起来，遇到的问题也不会少。

例如，宝宝和大人都会弄得全身脏乱，孩子会遭遇缺水、暴晒的情况，更有甚者，运动过程中不当心，小朋友一不小心可能会受伤。为此，在亲子运动之前，家长就得做好十足的准备，避免出现种种问题。下面就来分享几个妙招：

穿上运动套装

外出运动，最好让宝宝穿上合身有弹力的衣服，避免运动时无法伸展身体。另外，要多准备一件外套，如果宝宝出汗后感觉冷可以穿上，避免冷热交替导致感冒。鞋子当然要选择舒适的运动鞋，柔软易弯曲的鞋底，更方便宝宝运动。

当然了，如果宝宝还没到学会自主排泄，纸尿裤也要备好。最好选择吸水性强且轻薄透气、利于宝宝活动的纸尿裤。

准备常用药品

亲子运动的过程中，难免会发生意外。活泼好动的宝宝，在玩耍的过程中很可能会出现跌倒擦伤等意外。因此，建议父母们最好携带上一些常用的药品，包括创口贴、消毒水等，以备不时之需。

Tips：如果家长想要减少宝宝受伤的风险性，不妨准备上护具，例如护膝、护肘等，都能够起到保护宝宝的作用。

做好后勤工作 在运动的过程中，由于大量消耗体力，宝宝出汗多，很容易会缺水。如果不能及时喝到水，可能会导致宝宝的身体出现不适。因此，在亲子运动之前，可以用水杯给宝宝装上水，以便及时补充水分。 除了要补水，随着天气转热，宝宝因为暴晒很可能会晒黑或者晒伤。因此，妈妈们也要为宝宝备上儿童防晒霜，保护好宝宝的娇嫩肌肤。 做好清洁工作 在公共场合玩耍的时候，宝宝很容易接触到各种病菌，且身上、衣服上会沾上污渍、汗渍等。因此，结束亲子运动，回到家一定要做好清洁工作。包括宝宝皮肤的清洁和衣物的清洁。 如果家长能够做好以上几点，一定能够为亲子运动的顺利进行保驾护航，宝宝再怎么玩也不是事。不过，还要提醒大家一下，亲子运动虽好，一定要根据宝宝的年龄、体质等特点，合理安排适宜的运动哦~

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