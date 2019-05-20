给宝宝选早餐，这四种不能要，早被医生拉黑！

一日三餐里，早餐的重要性不言而喻，然而在生活中，虽然很多人深知“早餐吃得好”的道理，但是因为工作和学习的压力，只能选择随意应付一下，有的甚至不吃早餐。然而不吃早饭不仅影响工作和学习，还会威胁到身体健康，尤其是对于正在长身体的孩子来说，更会导致其发育迟缓。

因为各方面的压力，很多家长双方都要白天工作晚上回家带孩子，为了能让自己多休息一会，起的都比较晚，早餐大多只是草草了事。虽然在孩子的早餐上，家长们还是尽量自己做，但是也基本达不到“吃得好”的标准。

楼下有个小胖子，虽然今年才五岁，但是体重却非常惊人，加上明显比同龄人矮一截的身高，远远看去就是一个小胖球。虽然看起来很可爱，但是身体发育却非常有问题，而之所以出现这类情况，就是因为家长没好好给孩子准备早餐，大多只买一些外面的食物，就连“牛奶”也是果味乳味饮料。

所以说，宝宝的早餐最好还是自己准备，并且要注意绕开下面这些雷区：

1.选择真牛奶，拒绝乳饮料

不少家长为了让孩子积极吃饭，会选择一些有味道牛奶，比如某酸酸乳、某快线等等。虽然这类“牛奶”宝宝非常爱喝，但却对孩子的健康非常不利，因为它们不是真牛奶。

其实只需要仔细看一下配料表就会发现，这类产品并不是牛奶，蛋白质含量也是低的可怜，有些甚至根本没有蛋白质，其颜色和口感都是靠色素和添加剂。为此在给宝宝准备早餐的时候，一定要注意选择真牛奶，对味道有要求的可以选择酸奶，千万不要选择乳味饮料。

2.要营养新鲜，不要隔夜饭

为了多睡一会，家长们可能会提前一天做好早餐放在冰箱里，或者直接把昨天的饭菜再热一下，然后给宝宝当早餐。众所周知，隔夜菜不仅营养缺失严重，还可能存在变质的情况。成人经常食用这类食物，不仅容易导致胃溃疡、三高，还会增加患癌几率。而对于孩子来说，危害更甚。

所以说每餐准备的食物要适量，尽量不要留到下一顿。如果想要多睡一会，可以置办能定时开启的电器，前一天晚上将材料准备好，然后定时到早晨开始烹饪，现在市面上有很多类似的电饭锅、电烤箱等等。

3.拒绝垃圾快餐，多优质蛋白质

为了方便，有些家长会给宝宝准备一些快餐，比如汉堡包、方便面等等，虽然这些食物偶尔吃一吃并没有太大影响，但是吃多了不仅对孩子的生长发育不利，还可能导致孩子出现挑食、肥胖等问题。

孩子们的早餐，营养一定要全面，尤其是要注意蛋白质和碳水化合物的摄入，以确保宝宝日常所需。这里比较推荐的有牛奶、鸡蛋、全麦面包、粗粮粥等等。

4.不要腌制油炸，多蒸煮保营养

烹饪方法有很多种，但是有不少烹饪方法却不怎么健康，不仅会导致食材营养大幅度流失，还可能威胁健康。举个最简单的例子，鸡蛋最好的吃法是水煮蛋，营养丰富口感好，唯一的缺点就是不好吃，所以生活中不少家长选择煎荷包蛋，然而这种做法不仅大幅破坏了蛋白质，还增加了宝宝发胖几率。

建议给宝宝准备的早餐，尽量选择蒸煮的方式，这种方式更健康，食材的营养保留的也比较全面。另外记得食物一定要全熟，有些家长喜欢做溏心蛋，流出的蛋黄液看起来就很有食欲，不过这种做法容易导致消化不良、细菌感染，真的不适合孩子。

TIP：宝宝早餐怎么选？

宝宝早餐自然是选择营养比较全面的食物，种类也尽量多一些。

首先是主食：主要以补充热量为主，比如小米粥、菜粥、蔬菜面；除以以外，全麦面包、馒头、包子也不错。

其次是配菜：早晨以清爽的素菜为主，比如胡萝卜西芹炒马蹄、木耳炒鸡蛋、小蘑菇炒蛋等到。

再者是加餐：选择一些高蛋白的食物，以提高早餐的质量，比如水煮蛋、牛奶、豆浆等等。

最后是零食：主要是为了让宝宝更加配合进食，建议选择水果、坚果、果干等等，既好吃又有营养。

一日之计在于晨，宝宝的早餐一定要认真对待，确保营养他们才能健康成长！

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