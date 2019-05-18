小家伙有这三个现象，十有八九是过敏！

春夏季是宝宝过敏的高发期，当宝宝出现以下症状时，父母应注意很可能是过敏反应，必要时及时就医！

1.宝宝皮肤发红发痒，湿疹反复

过敏宝宝一旦接触过敏原，皮肤可能会出现一片湿疹，发红和发痒，有些家长还认为宝宝被蚊子咬的。事实上，这很可能是一种荨麻疹。如果情况严重，甚至可能导致宝宝出现生命危险。因此，父母不应该忽视。

2.爱流鼻涕、常揉鼻子

宝宝患有过敏性鼻炎，会经常揉鼻子。因为过敏会导致婴儿的鼻子发痒，所以只能通过揉鼻子来缓解。而过敏性鼻炎的婴儿往往会有鼻塞，鼻涕是呈清水样，有时感染后，鼻涕的颜色会变成黄绿色。

过敏性鼻炎和感冒之间的区别在于感冒可以在一周左右自愈。如果不治疗，过敏性鼻炎通常半个月甚至一个月都不好。

3.宝宝咳嗽总是反复

若宝宝反复咳嗽3个月以上，尤其是夜间咳嗽，家长应警惕宝宝是否过敏性咳嗽。过敏性咳嗽更持久和反复发作。

如果家中有过敏的小宝宝，家长也及时待孩子就医，并遵医嘱合理用药，小心护理。

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