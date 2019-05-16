宝宝流鼻涕≠感冒，这些原因你考虑到了吗

当宝宝流鼻涕时，父母首先想到的是宝宝感冒了。宝宝流鼻涕真的是感冒了吗？其实不一定！除了感冒外，婴儿的流鼻涕也可能是由其他因素引起的。我们一起来看看：

宝宝流鼻涕，原因大盘点

导致宝宝流鼻涕不一定是因为感冒，让我们一起来看看其他的原因。

1.过敏性鼻炎

如果宝宝经常流鼻涕并伴有鼻塞、鼻痒、打喷嚏等症状，特别是早上起床后，总是流清水样鼻涕，家长应考虑是否宝宝有过敏性鼻炎。

2.冷空气刺激

如果宝宝只是流清鼻涕，精神状态比较好，饮食是正常的，可能是冷空气刺激鼻腔引起的流鼻涕。父母不必过于担心，让宝宝休息，多喝水可以缓解。

3.鼻窦炎

如果宝宝的鼻子内有黄色水分泌物，特别是感冒后超过10天，仍有脓性或化脓性鼻涕，要考虑是否患有鼻窦炎，需要及时带宝宝去医院检查治疗。

4.感冒

宝宝最初的鼻涕大多是水样，或粘液样，量可以多或少，并会继续流动。它通常在3-5天后变成化脓性鼻涕，然后逐渐愈合。

如何做好护理工作

宝宝流鼻涕时，父母通常会用纸巾立即擦拭宝宝。擦了几次后，宝宝的皮肤就容易受损并且疼痛，所以宝宝们也就不愿擦鼻子。其实，这都是家长护理工作没做好，我们一起来看看正确姿势：

1.清洁鼻腔

如果宝宝在鼻腔内有分泌物，可以在给宝宝洗澡或用热敷鼻子后用棉签清洁。如果婴儿的鼻子分泌物比较多并且鼻音较重，父母可以使用吸鼻器清洁它。使用鼻吸气器时，请小心同时按压鼻孔的另一侧。

2.毛巾热敷

父母可以使用湿热的毛巾来轻轻敷一敷宝宝的鼻子，当鼻粘膜加热时，鼻腔变得光滑，粘稠的鼻涕就会化成水样流出来。

3.温水去寒气

父母可以给宝宝多喝热水或用热水洗脸，这些方法都很不错。

宝宝流鼻涕，父母不必太紧张，千万不要乱用药，可以尝试以上护理方法。如果孩子的情况并没有改善，需要及时就医。

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