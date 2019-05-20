新生儿长得更像sei？揭晓答案

宝宝出生后，大人们对孩子的长相都会很关心。有人发现，有的宝宝看上去更像爸爸，但长大后越来越像妈妈。这究竟是怎么回事？新生儿究竟长得更像谁？育姐这就给大家好好解读：

有人认为这是生物的自我保护本能

这种观点十分独特，很有意思。有人说宝宝刚出生时像爸爸，是人的的自我保护发挥了作用。古时候，丈夫看到孩子跟自己长的不像，常常会疑心孩子非自己亲生而选择将妻子休掉。为了“自保”，宝宝出生时会像爸爸，这样一来，爸爸就不会将他抛弃啦~

当然，这样的观点并没有科学依据，大家娱乐一下听听就算啦~

宝宝出生时，长相通常有这些特点

宝宝究竟像谁，婴儿时期还不能做出判断，但从长相上大多会有以下的共同点：

1.头发

不少爸爸妈妈感到很奇怪，为什么宝宝的头发不但少还发黄，一点也不像自己。事实上，宝宝的头发并不是完全遗传父母，还受到子宫内营养影响。如果妈妈在孕期营养好，宝宝出生时头发就会多一些。随着宝宝慢慢长大，发量也会有所提升。

2.头型

如果妈妈选择的是自然分娩，宝宝需要经过狭长的产道方能出生。但是宝宝的骨骼系统还没有发育成熟，很容易发生变形，在狭长的产道里受到挤压，头型有可能会变丑。但也不要担心，等宝宝长大后，头型就会长好。

3.眼睛

有的宝宝出生后眼睛会变得浮肿或肿胀，这是产道内压力导致的。通常来说，这样的浮肿和肿胀会持续几天，随后会慢慢消肿。

4.鼻子

很多宝宝刚出生时鼻子是塌塌的，一点也不好看，这其中有顺产的原因。宝宝出生时经过狭长的产道，鼻子被产道挤压就会变得塌塌的。如果父母是高鼻梁，宝宝长大后变成高鼻梁的可能性还是很大的。

5.皮肤

宝宝在羊水里待了很长时间，刚出生时皮肤会呈灰紫色，并且皮肤会被一层白色油腻的皮脂包裹着。

而从基因的角度而言，孩子像父亲和像母亲的概率是相同的，并不存在先像父亲后像母亲的说法。宝宝的颜值除了遗传因素，还受到发育、营养、习惯等因素的影响哦~

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