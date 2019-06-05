新生儿怎么都是五十厘米？原因大揭秘

新生儿有的轻有的重，但大家有没有发现孩子出生时身高大多都是50厘米？这是怎么回事？今天育姐就给大家做一个科普。

为什么大多数新生宝宝的身高都是50cm？

我们先来了解一下胎儿在妈妈子宫里的生长发育过程。

妈妈在怀孕前，子宫的体积大约只有7*4.5*3.5cm，重量大约是50g，跟鸭梨一般大小；怀孕后子宫随着孕周的增加慢慢变大。

怀孕3个月时，子宫跟柚子一般大，宫底已经可以抵到耻骨联合了。这时增大的子宫会对直肠和子宫产生压迫，准妈妈常常会有尿不尽或尿频的感觉。

怀孕4个月时，由于胎宝宝生长迅速，子宫已经从骨盆里长了出来，子宫周围的韧带会越来越紧绷。有的准妈妈会感到下腹部一侧或两侧有胀痛、抽痛和下坠一般的疼痛。

怀孕10个月，妈妈子宫的重量大约是1kg，比怀孕前的重量增加了20倍。此时子宫里不仅有胎儿还有大约5000ml的羊水。临产前，子宫长35cm，宽25cm，厚22cm左右。

也就是说，妈妈的子宫在孕期的长度在35cm左右。而胎儿蜷缩身体后的总长度也在35cm左右。

正常情况下，新生宝宝身高的标准范围是：女宝宝身高在44.7-55cm之间，平均值是49.7cm；而男宝宝身高在45.2-55.8cm之间，平均值是50.4cm。

宝宝身高在正常范围内，体重在3kg左右，说明宝宝身体状况良好，患不良疾病的风险较低，以后会聪明又健康。

新生宝宝的身高和未来身高并无太大关联

1-3岁是宝宝身高成长的高峰期。如果宝宝出生时身高不高，只要喂养得当，大部分会在2岁时赶上其他正常宝宝。

宝宝2岁时的身高和未来身高有很大关系。一般来说，宝宝从出生到2岁，身高会增长37cm左右。其中在4个月以前、5-12个月、1-2岁这三个时间段各增长三分之一。

遗传对宝宝身高有很大影响，大约占到70%左右，而后天发育过程中的运动、环境、疾病、营养、睡眠等也会对宝宝身高产生影响，占比大概是30%左右。大家如果想让宝宝未来成为大长腿，可以在以上这几个方面多下功夫。

1.让宝宝睡好觉

宝宝出生后，每天大部分时间都在睡觉。如果宝宝睡眠时间不足，会对身体的正常发育带来不利影响，比如导致宝宝免疫力较差，身高增长缓慢等。大家要帮助宝宝从小养成良好的睡眠习惯。

2.给宝宝喂母乳

对宝宝来说，母乳是自然、安全、完整的食物。母乳不仅含有宝宝生长发育所需的各种营养元素和抗体，而且宝宝消化吸收起来很方便。想要母乳又多又好，大家在哺乳期要多吃营养丰富的食物，从而保证母乳质量。

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