宝贝1岁了，能吃大人饭吗？

宝宝六个月的时候，就需要添加辅食了，但是不少家长在宝宝长到一岁后，直接把大人的饭当宝宝的辅食。那么一岁后的宝宝可以吃成人的饭吗？如果不可以，有哪些危害？给宝宝准备辅食时又需要注意什么问题呢？

宝宝一岁吃大人饭的危害

1.会增加宝宝生病几率

大人的饭菜中有调味品，比如油盐味精。而这些东西，在宝宝一岁左右时最好不要吃。因为宝宝过早吃重口味的饭菜，会影响宝宝味觉的发育，还可能导致宝宝日后偏食，喜好重口味食品。再者，宝宝盐不能吃太多，否则对肾脏和心脏会造成伤害。在膳食指南中，对不同年龄段的宝宝应该摄入的盐量有明确规定，比如1到2岁的每天摄入盐量不可超过1克；2到3岁的不可超过2克；4到5岁的不可超过3克。

2.影响宝宝发育

大人吃的饭菜一般来说比较粗糙，不会精细。比如，食物比较大块，比较硬，甚至还没有熟透。这些原因都可能影响宝宝的胃口，导致宝宝缺乏营养，影响宝宝长个。一岁后是宝宝长身体的时候，这个时候宝宝们需要充足的营养，比如对锌、铁、钙、蛋白质等营养物质的需求会比较大。

3.容易出现安全隐患

宝宝的咀嚼能力有限，给一岁宝宝吃成人食物，容易把宝宝噎到。

4.会增加宝宝肠胃负担

宝宝一岁的时候，大多会长牙齿，但需要注意的是宝宝们的牙齿还没长齐。而大人的食物大多是粗粮，咀嚼起来比较困难。如果给一岁的宝宝们吃大人的食物，那么他们可能直接把食物吞咽下去，不会嚼碎，这样就会给宝宝们的肠胃造成负担，导致宝宝们出现便秘或者腹胀问题。

给宝宝准备辅食要注意的问题

既然不能给宝宝吃成人食物，那么补充辅食要注意什么问题呢？

给宝宝添加辅食时需要注意，不要放葱姜蒜等刺激性食物；同时，辅食里也要少放糖等调味品；做的方式也要注意，尽量不要炒或者煎炸，可以采用煮、蒸或者炖的方式。当然，除了辅食，还可以给宝宝吃水果、软面包，当做他们的零食。

总之，即使宝宝已经一岁了，也尽量不要直接喂宝宝成人食品。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)