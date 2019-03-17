在防晒这件事上，儿童也不能懈怠！

对于晒伤，恐怕没有什么好的治疗方法，所以预防显得很重要。春天到了，太阳也越来越辣了起来，建议各位家长给孩子用防晒霜，以防止孩子被晒伤。值得注意的是，每次晒伤都会增加使以后患上皮肤癌的风险，所以你还不行动起来吗？

什么是晒伤

晒伤基本上是烧伤，但不是由卷发器或热炉引起的，而是由太阳紫外线辐射引起的。晒伤会导致一度烧伤，这是最常见的烧伤类型，孩子的皮肤会变红和疼痛，但不会有水泡。更严重的晒伤可导致二度烧伤，皮肤上形成水疱，更少见的是三度烧伤。家长应该意识到UVB和UVA射线都会损伤皮肤，UVB射线通常会灼伤皮肤，UVA射线在皮肤老化方面可能会更为严重。来自UVA射线的辐射更加恒定，并且更深地渗透到皮肤中。UVA和UVB都会导致皮肤DNA损伤，可能会导致皮肤癌。

儿童晒伤的症状

虽然孩子在没有足够保护的情况下，只需15到30分钟暴露在阳光下就可以晒伤，但是晒伤的症状通常在2到6小时后才会出现。症状可能包括疼痛、皮肤发红，可能有水疱，有时甚至发烧。4到7天后，孩子晒伤的皮肤一般会剥落。

严重晒伤

这种类型的晒伤可能包括皮肤变红、疼痛、肿胀和水疱。患有严重晒伤的儿童也可能有其他症状，如发烧，发冷或恶心。严重晒伤有时也指某些人因为对太阳过敏而得到的皮疹，有时也被称为日光性荨麻疹，症状为发红和出现荨麻疹。

晒伤后如何治疗

大多数晒伤治疗的目标是让孩子感到舒适并缓解疼痛，尤其是在最痛苦的前几天。晒伤的典型治疗或急救包括：

给孩子补充液体，确保孩子不会脱水；

给孩子使用减轻疼痛的药物，如泰诺（对乙酰氨基酚）。必要时，如严重烧伤，可以使用布洛芬或更强的处方药止痛药；

冷湿压缩；

含有芦荟的舒缓乳液：避免使用乳液，这些乳液广告用于治疗晒伤，并含有旨在麻醉晒伤（诸如苯佐卡因等成分）的药物，因为其中许多可引起过敏反应；

凉爽的沐浴和淋浴；

外用类固醇，如氢化可的松霜（虽然有些专家认为它们没有帮助）；

口服类固醇-皮质类固醇很少使用，通常只有在严重晒伤的情况下才推荐使用；

一旦晒伤区域的皮肤开始剥落并变得发痒，口服抗组胺药和局部保湿剂。

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