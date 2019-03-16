新妈妈产后总出汗，调理方式快来pick

很多朋友误以为生孩子后容易出汗是身体虚弱的表现，事实上并非如此。那么，产后易出汗的真正原因是什么呢?产后出汗多又该怎么调理呢?现在一起来了解详情。

产后为什么会出汗多？

1.汤水喝太多了

产后，很多产妇会喝很多汤水，比如鲫鱼汤、鸡汤、红糖水、热粥等。大家汤水喝多了，水分要排出，出汗自然也就多了。

2.孕期存储了多余水分

孕期时，准妈妈体内的血容量会增加，来确保胎儿正常生长发育。但这也导致大量的钠盐和水分滞留下来。而生产后，妈妈们不需要这么多的循环血容量了，水分就会排出来。

3.坐月子的习惯不恰当

受传统观念影响，不少人都认为月子期间要多捂捂，不能见风，不能洗头、洗澡。这样一来，那么大家自然就容易闷出汗。事实上，月子期间只要不受凉，是可以洗头洗澡的。

产后出汗多怎么调理?

1.穿盖合适

建议大家在月子里穿着易吸汗、透气性好的衣服。至于厚度，应根据季节变化来选择。被子也是同样的道理，不要盖太厚。另外，月子期间没必要整日待在门窗紧闭的房间里，以免捂出病。

2.注重卫生

月子期间，很多人不洗头，不洗澡。其实，这些做法都是不对的。产后出汗多，还不注意个人卫生，不仅味道不好闻，还会导致细菌大肆繁殖，甚至会引起伤口感染等。事实上，月子期间，只要身体情况允许，大家在保证不着凉的情况下，可以正常洗澡、洗头。

3.均衡饮食

很多女性产后大补特补，天天喝很滋补的汤水。这么做其实并不利于子宫收缩和恶露排出，而且容易使乳房过度充盈，可引起乳腺炎等。正确的做法是均衡饮食。

4.注意休养

产后一定要注意注意，确保充足睡眠，另外建议适当运动，可以促进身体恢复。对了，出汗多可要勤擦身，更换内衣裤哦~

如果你产后也容易出汗，不妨看看上面的原因，然后pick一下调理方法。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)