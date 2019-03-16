想要宝宝，这些误区你要先走出来

很多夫妻为了怀上孩子花费了无数的时间、精力、财力，但是孩子却不像预想的那样到来。备孕失败，很大一部分原因是你进入了备孕误区。接下来就让我们看看备孕误区都有哪些。

✘ 孕前检查没必要

很多夫妻觉得双方身体状态都不错，只要顺其自然，孕前检查没有必要。这是错误的观点。要知道，身体看上去健康，并不代表真的健康，尤其是生育能力，是看不出来的。有些人看上去没有任何问题，他们的父母也看上去很健康，但实际上携带致病基因。

备孕时，建议夫妻双方一定要去做全面的检查，来确定是否患有影响生育的疾病或者遗传病史。备孕前最好应去医院或者保健院去听取医生的建议，这将会帮助你们怀上健康的孩子。

✘ 孕后再补充营养

很多女性对自己怀孕的事实认知慢了一拍，往往都是月经过期不来，才会去求证，因此，很多需要在孕前准备的没有准备好，比如叶酸的补充。在怀孕前三个月时，叶酸的补充十分重要，因为它对孩子的神经管发育至关重要。除了叶酸，蛋白质、维生素、矿物质等营养元素对孩子的发育也都是必不可少的。

✘ 怀孕年纪不超过35岁即可

生殖能力最强的时间段是在女性二十多岁时，但即便没到35岁，年纪越大，生殖能力也会越弱。而且现实生活中，有不育问题的年轻女性也不少。建议把握好24岁到30岁这一生育力最旺盛的阶段，对优生有益。此外，其实也有最佳生育季节。想要优生，这些因素都需要被考虑到。

✘ 只有女性要孕检

这也是错误的观点!不仅仅是针对女性，男性也需要做孕检，并且男性检查是十分重要的。男性孕检主要检查精液，这项检查最能体现男性的生育能力。除此之外，还有肝病、性病等检查。如果精子的质量不过关，那么胎儿的生长发育势必会被影响。

✘ 孕前大量补充营养

孕前补充营养是必要的，但应有选择的补充。如果大量摄入高脂肪或者是高蛋白的食物，不仅不能够帮助怀孕，反倒会对备孕有负面的影响。补充营养其实说简单也简单，说难也难，重要的是要有一个良好的饮食习惯。不要挑食，要有重点的去补充蛋白质和矿物质。另外，要注意不要食用添加了很多化学物质的食物。

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