宝宝红屁屁太受罪！只要这样护理，方便又有效

婴儿肌肤柔软娇嫩，正因为如此，容不得受到半点刺激。而尿布疹就是宝宝常见的皮肤疾病，因为尿布疹，皮肤会迅速变红并变得不舒服。那么如何消除宝宝的红屁屁呢？

尿布疹出现的原因

尿布疹通常是由以下一个或多个原因引起的，具体来看一下：

1.过敏

婴儿的皮肤可能会因为尿布或尿不湿中的香水、肥皂或染料而受到刺激。婴儿也可能会对衣服、婴儿湿巾或婴儿洗漱液过敏。如果你最近换了新的品牌的尿不湿或者什么新产品，发现其对皮肤有刺激性，宝宝可能会就会出现过敏反应。

2.抗生素

如果宝宝正在服用抗生素，这会杀死“好”细菌和有害细菌。因此，酵母可能开始过度生长。如果处于哺乳期的你正在服用抗生素，宝宝也有更大的尿布疹风险。

3.感染

尿布疹久久不消失的话，通常是由于酵母感染。宝宝的尿布是一个温暖湿润的区域，自然会吸引酵母，从而导致感染。白色念珠菌（酵母菌的医学术语）是引起尿布疹的常见罪魁祸首。表现就是皮肤出现红色，边缘有红点或者突起。

4.受到刺激

尿和粪便中的水分、湿度和酸度也会引起尿布疹。尤其是当宝宝腹泻时，尿不湿经常会湿透，而且很糟糕。而尿布疹会使宝宝对尿不湿的更换越来越敏感。当你清洗宝宝的皮肤时，宝宝还可能会变得挑剔，更爱哭。

宝宝患上尿布疹，怎么护理？

给宝宝的皮肤透透气

在一天中安排一些时间段，让宝宝不穿尿不湿，这样宝宝的皮肤就可以自然晾干，但要注意周围环境温度的适宜。

穿上合适尺寸的尿不湿

太紧的尿不湿会让排泄物刺激皮肤。通过增大尿不湿的尺寸，可以减少对现有尿布疹的刺激。有必要的话，在夜间也要经常换尿布，以防止过多的排泄物过多。

外用凡士林

如果你带孩子就诊后，医生开了药膏，你可以问问医生能否在涂完药膏后在抹一层凡士林，这样可以防止药膏黏在宝宝的尿布上。但这个方法并不适合所有的宝宝，因为凡士林会影响皮肤的透气性。

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