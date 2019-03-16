这三种脓包宝宝最易长，要小心！

脓疱病是一种常见的高度传染性细菌性皮肤感染，它主要影响幼儿和婴儿。但是，任何年龄的人都可以通过与感染者的接触而获得感染。感染通常不严重，但有时会出现并发症。局部抗生素通常在7到10天内清除脓疱，它也可以在2到4周内自行清除，但如果不使用抗生素，就会有更大的并发症风险。

脓疱的类型

1.非大疱性

非大疱性脓疱性传染病，主要由金黄色葡萄球菌引起，这是最常见的脓疱病。非大疱性脓疱也可由化脓性链球菌引起，或由葡萄球菌和链球菌共同引起。少数病例，5%至10%仅由链球菌引起。它通常从红点开始，在嘴和鼻子周围形成红色的小水泡。水泡的大小从直径1到2厘米不等，水泡团可能会扩散到其他皮肤区域。

几天后，水泡破裂，形成棕黄色的外壳。周围的皮肤看起来很红很粗糙。当结痂愈合时，红点褪色，不会留下疤痕。

2.大疱性脓疱

大疱性脓疱是由金黄色葡萄球菌引起的。它通常形成更大的水泡，充满透明的液体，水泡直径可达2厘米。通常情况下，水泡开始于未破损的皮肤，并且没有被红色区域包围。水泡变软，然后裂开，在伤口上形成一层黄色的表皮。大疱性脓疱最常见于新生儿，特别是在尿布区或颈部褶皱处。在其他年龄段，水泡最常出现在躯干、胳膊和腿上。不过，不用担心的是，水泡愈合后通常不会留下疤痕。

3.脓疱疮

脓性链球菌、金黄色葡萄球菌都会引起脓疱疮。感染后会形成小的、充满脓液的、外壳较厚的疮。但是会比其他形式的脓疱更深入皮肤，而且可能更严重。扩张膜水泡会很痛，并且会发展成更大、更深的疮，直径在0.5到3厘米之间。这些伤口形成了一层厚厚的外壳，周围是红紫色的皮肤。最常见出现在臀部、大腿、腿、脚踝和脚上。脓肿病变愈合缓慢，愈合后可能会留下疤痕。

是什么引起了脓疱？

脓疱病是一种细菌感染。皮肤表面和鼻子内部通常含有大量的“友好”或共生细菌，这些细菌有助于保护免受致病细菌，如金黄色葡萄球菌和化脓性链球菌。值得注意的是，共生细菌会通过产生对病原体有毒的物质、剥夺它们的营养以及其他措施来抑制病原菌的数量。但是，这些葡萄球菌或链球菌的菌株会利用皮肤上的伤口、划痕、昆虫咬伤或皮疹的裂口入侵和定植，导致脓疱。

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