冲调奶粉学问多，新手爸妈可别掉以轻心

给宝宝冲调奶粉看似是一件简单的事情，只是将奶粉和水加一起调一调。但实际上冲调奶粉里面有很多学问，先加奶粉还是先加水？奶粉和水的比例是多少？水温应该控制在多少度？这些都是新手爸妈在冲调奶粉时要注意的问题。奶粉错误的冲调方式会给宝宝健康带来影响，那么到底怎样冲调奶粉才能让宝宝喝得健康呢？

关于奶粉的存放

很多家长购买奶粉之后，吃一段时间会发现奶粉出现了结块的现象，这就是奶粉没有被合理的存放所导致的。一般情况下，一罐奶粉不会在很短时间之内被宝宝吃完，所以家长会把奶粉放在冰箱里储存。但是在储存时，家长忽略了一点，冰箱内部是一个封闭的空间，温度低湿度大，即使奶粉的盖子完全盖好，奶粉也非常容易吸潮，放在冰箱里最容易结块。

所以奶粉没有必要放在冰箱里储存，阴凉干燥的环境，是最适合储存奶粉的地方。奶粉开封后要尽量在30天内饮用完，不要长时间放置。

冲调奶粉别太着急

宝宝饿的时候可不会等着爸爸妈妈把手里的事情做完再吃东西，他们会毫无预警的大声哭起来。面对宝宝的哭声，很多家长都会手忙脚乱，赶紧洗洗手给宝宝冲奶粉，甚至连手都来不及擦干就打开了奶粉罐，这样就导致手上的水分滴到奶粉里，后续在冲奶粉时会发现奶粉结块。

如果已经出现硬块，那奶粉就已经变质了，这样的奶粉只能丢弃。因此不要抱怨奶粉质量不好，看看是不是自己在冲调奶粉时做错了哪一步呢。

水温要适宜

温度过低的水冲调奶粉，容易导致奶粉难以融化结块，用沸水冲调奶粉又会破坏奶粉中的营养。所以家长在给宝宝冲调奶粉之前，一定要将水温调试好，一般40到60度的白开水是最合适的。

调好水温之后，先在水里放一勺奶粉，轻轻摇晃奶瓶待奶粉完全溶解后，再加入第二勺奶粉，这样一勺一勺的添加奶粉会溶解得更充分。

控制好水和奶粉的比例

每一种品牌的奶粉都会有自己水和奶粉比例的相关说明，家长应该严格按照奶粉包装上的说明来调整好奶粉和水的比例。如果加的水太多，奶粉会太稀让宝宝吸收的营养不足。奶粉浓度太高又可能会造成营养过剩，加重对宝宝肾脏的负担，甚至是导致宝宝便秘。

冲调奶粉绝对不是看起来那么简单的事情，冲调奶粉也要掌握一定的技巧，各位家长要多多学习哦！

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