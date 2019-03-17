气温忽高忽低，如何正确判断宝宝是冷是热？

小区广场里每天都会有很多宝宝活动，但是观察每一个宝宝穿衣的情况，就会发现有很大的差别。有的宝宝穿着长袖牛仔外套，但是有的宝宝却还裹着厚厚的大衣。出现这种情况，其实是因为很多家长不会正确判断宝宝的冷暖。家长到底应该怎样正确判断宝宝冷暖，及时给宝宝增减衣服呢？

判断宝宝冷暖，摸手摸脚不可靠

大部分家长都认为宝宝年龄小，所以体质比较弱，比成年人更怕冷，理应给宝宝多穿一点衣服。也有的家长说，盲目给宝宝多穿衣服，对宝宝健康也没有好处，还是应该先判断一下宝宝是冷是热，根据具体情况来给宝宝增减衣物，摸摸宝宝的手脚就知道宝宝冷不冷了，如果手脚发凉，那得赶紧给宝宝加衣服。

其实上面的这两种说法都不全对。第一种说法是错误的，因为宝宝的新陈代谢非常旺盛，他们并没有我们想象的那么孱弱，会总怕冷，因此宝宝穿的衣物只要和成年人一样多就可以。

第二种说法只说对了前面一半，但是摸手脚判断宝宝冷暖的说法是错误的。因为宝宝的心脏力量有限，还不能直接泵血到手脚这些肢端末梢，所以宝宝手脚的血流量会变少，这样手脚也就会比身体的其他部位更凉一些。

判断宝宝冷暖的正确方法

如果想知道宝宝穿的是否合适，宝宝现在是冷是热，可以摸一下宝宝的颈背部。如果颈背部温暖，说明宝宝穿着适宜，但如果发凉，那就应该给宝宝添加衣物。需要注意的是，如果宝宝明显发冷，家长要抱紧宝宝，尽快带宝宝寻找温暖的场所。

天气比较寒冷时，家长可以给宝宝多穿几件轻薄的衣物，这种穿着方法会比只穿一件厚的衣物更加保暖。而且在宝宝热了之后，减少衣物也会非常方便。

在宝宝衣物的穿着方面，家长不要认为穿得多就可以保证万无一失，就可以避免宝宝感冒，其实穿的太多和穿的太少都容易导致宝宝感冒。穿的少，宝宝容易受寒；穿的多，宝宝又容易出汗，汗液会带走宝宝身体的热量，还会扩张毛孔，寒气此时就会趁虚而入。所以说，家长应该学会正确的判断宝宝冷热，及时给宝宝增减衣物。

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