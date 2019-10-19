娃为什么越长越丑？科学依据在这里！

民间有“孩子小时候不能太好看，长大会变丑”“女孩小时候长得丑没关系，以后会越来越漂亮的”这些说法。为什么有人说孩子小时候漂亮长大后会变丑呢？今天育姐就给大家说说。

1.气质

俗话说“相由心生”。有的孩子虽然长相普通，但性格开朗，喜爱读书，那么气质就会给他加分：让人觉得男孩帅气阳光，女孩温柔可人。如果孩子性格阴暗，给人一种尖酸刻薄的印象，即使长相出众，也很难让人喜欢。

2.身材

对小孩子而言，只要五官端正就会很好看。但如果孩子长大后很矮或很胖，或者身材比例不协调，即使五官再好看也不会被夸帅或美。反过来说，如果孩子五官中等偏上，只要身材好，气质就会很出众，走在路上回头率也会很高。

3.遗传

孩子长得漂不漂亮，和遗传基因有很大关系。随着年龄的增长，人的外貌会发生一些改变，但是，即使孩子很小，也能从五官和脸型上看出父母的样子来。

孩子小时候五官还没有发育成熟，颌骨和颧骨也没有定型。此时孩子皮肤光滑细嫩，笑起来十分可爱讨喜。而孩子长大后，五官慢慢发育成熟，如果父母塌鼻梁、小眼睛，孩子也会这样。所以有的人会发现孩子“长残了”。

4.疾病

孩子如果患有某些疾病，有可能会变丑。比如说，孩子长期鼻塞或患有鼻炎，会对颌骨发育产生不良影响，让孩子越长越难看。

5.习惯

有一些孩子在日常生活中养成了一些不好的习惯，这些坏习惯就有可能让孩子越长越丑！

（1）爱咬嘴唇

孩子咬嘴唇对口腔有很大的伤害。正常情况下，牙齿位于舌头和嘴唇之间，唇颊肌和舌肌的压力在牙齿里面和牙齿外面是一样的，处于平衡状态。孩子经常咬嘴唇，极易导致嘴唇干裂，引发唇炎和黏液腺囊肿。

（2）用嘴呼吸

孩子习惯用嘴呼吸，会导致脸部两侧的肌肉张力变大，进而造成下巴后缩、上嘴唇变短、上牙弓发育不良等。

（3）长期托腮

孩子养成托腮的习惯，有可能造成软组织挫伤或骨骼损伤，甚至是大小脸。

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