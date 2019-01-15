植物人在护理院期间怀孕生子，警方认定遭性侵

据英国广播公司（BBC）报道，上月29日，美国一名植物人生下了一名男婴。警方认为这是一件性侵案，并展开相关调查。日前，该女子所在护理中心已经批准了执行总裁的辞职申请。

在护理院10年突然怀孕生子，细思极恐

据悉，涉事护理院是美国亚利桑那州凤凰城的大庄园护理中心（音译，Hacienda HealthCare）。这名女子10多年前因溺水陷入昏迷状态，需要全天候护理。随后，这名女子进入该护理中心接受康复治疗至今。

一名匿名者向媒体透露：“这名女子当时因为快生了，所以痛苦喊叫，但人们并没有意识到发生了什么。在她生孩子前，没有一个工作人员知道她怀有身孕。”

护理中心负责人引咎辞职，警方展开调查

事情发生后，该护理中心的执行总裁比尔·提蒙斯（Bill Timmons）主动辞职。日前，董事会已经批准了他的辞职申请。护理中心董事会副执行总裁加里·奥尔曼（Gary Orman）表示：“我们将对这起事件展开全面调查。同时，我们将尽全力保障每一名患者和员工的安全。”

亚利桑那州卫生服务部已派人前往这所护理中心进行检查，并提升相关安全措施。据悉，该护理中心草拟了一项新规定：男性若要进入女病人房间，必须要有一名女性陪同。

凤凰城警方正就此事展开调查，护理中心也表示愿意配合，不过警方发言人在接受采访时并没有透露这起案件的具体细节。

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