打响亲子护肤大作战 娇嫩肌养成指南

拥有光滑水嫩的婴儿肌可以说是无数人的梦想，Q弹水润的皮肤不仅手感绝佳，更能为颜值加分不少。可是，当宝宝或者自己面对皮肤干燥、脱皮等问题的时候，许多宝妈总是束手无策，不知该如何缓解。那么今天育姐就教教大家，如何和宝宝一起，拥有娇嫩婴儿肌。

如何守护宝宝水润肌

其实，宝宝肌肤最常见的问题就是干燥和过敏。针对这两点，补水和预防过敏是刻不容缓的工作。想要给肌肤补水，需要做到以下两点：

1.选用润肤霜

要说起补水神器，第一位当仁不让的是润肤霜。富含补水成分的润肤霜能够深入宝宝皮肤里层，为肌肤补充水分，杜绝出现皮肤干燥的情况。不过妈妈们在为宝宝挑选润肤霜的时候，除了要看其是否足够滋润，还得看成分是否天然哦，安全纯净的润肤霜才能给予宝宝肌肤最温柔的呵护。

2.使用滋润沐浴露

除了润肤霜，宝宝洗澡时所使用的沐浴露，也能够起到为皮肤补充水分的作用。滋养型的沐浴露，不仅可以强力洁净皮肤，还能够为肌肤注入满满的水分，令其保持水润Q弹。提醒妈妈一下，为了宝宝洗澡不哭闹，一定要选择无泪配方的沐浴露才可以哈！

3.饮食多注意

而为了杜绝宝宝皮肤过敏的问题，除了需要在宝宝护肤品的选择上多加注意，宝宝日常的饮食也需要小心。饮食问题导致肠道不适，反映在皮肤上，就会出现皮肤发黄、过敏等症状。因此，需要保障宝宝日常饮食的健康和卫生。

· 选择适合的奶粉：针对肠胃容易不适的宝宝，挑选奶粉是非常有讲究的。一般建议宝妈们选择具有调理肠胃功能的奶粉来给宝宝饮用。这样一来，宝宝可以充分吸收奶粉中的营养物质，助力自身成长发育，也不会因为肠胃功能弱，而导致皮肤出现问题。

· 使用干净的喂哺工具：由于宝宝的消化功能等比较虚弱，抵御细菌病毒的能力比较差，一旦受到外界细菌侵袭，就容易出现腹泻、过敏等不适。因此，宝宝平时所使用的奶瓶、奶嘴等喂哺工具，一定要足够干净，不能有细菌残留。

妈妈如何拥有润滑肌肤

婴儿肌的嫩滑你已经知道如何守护了，那么妈妈们要如何做，才可以维持自身皮肤的水润和弹性呢？其实，选对合适的护肤和化妆产品，就不用怕了：

1.使用补水面膜

妈妈们想要让肌肤水分十足，日常补水工作一定要做好哦。但是到了冬季这样天气干燥的季节，只使用水乳和精华，已经无法满足需要。因此，需要具有强力补水作用的保湿面膜前来助阵，为干涸的皮肤注入嘭嘭水动力。

2.用上全套补水护肤品

想要让肌肤持久保湿，光使用某种补水产品用处并不大，使用全套的补水护肤品才能够收到最佳效果。那么为了滋润皮肤，妈妈们必须做好护肤的每一个步骤，从洁面到遮瑕，都需要使用具有补水效果的护肤品，全面持久为肌肤提供水分，皮肤自然会白嫩有光泽。

冬季天气干燥，这种气候对于孩子和大人的肌肤来说，都是一项巨大的挑战。相信看了以上的解读，大家一定受益匪浅，呵护好肌肤，养成傲人娇嫩肌！

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