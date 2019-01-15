宝宝嘴唇开裂，如何护理？这篇写得很详尽

嘴唇皲裂会让人感到厌烦和不适。如果你注意到宝宝嘴唇干裂，你可能不需要担心，因为这是一个常见的问题。但是你应该尽可能快地解决这个问题，因为嘴唇干裂可能会对进食和睡眠产生负面影响。它们有时也会导致严重的感染，甚至是危及生命的疾病。然而，在大多数情况下，你可以在短短几天内用自然疗法治愈宝宝的嘴唇。

为什么宝宝的嘴唇会干裂

宝宝的嘴唇开裂，这可能是由于舔嘴唇的习惯，或者宝宝可能正在吮吸他们的嘴唇。脱水和干燥也是常见的原因。有时嘴唇皲裂可能指向潜在的健康状况。干燥的冬季，炎热的夏季，或过多的暴露在风中都会导致嘴唇失去水分。你可能还需要观察宝宝，注意他们是否用嘴里呼吸，这会导致嘴唇干裂。

如何知道宝宝是否脱水

如果宝宝的嘴唇持续干燥，注意脱水的迹象。这种情况发生在身体失去水分和营养的时候，它就不能维持正常的功能。儿童脱水的症状包括：

干燥的舌头和嘴唇；

欲哭无泪；

婴儿尿片少于6片；

婴儿头上凹陷的软斑；

凹陷的眼睛；

皮肤干燥和起皱纹；

呼吸急促；

手脚发冷。

如果你注意到上面列出的任何症状，请及时就医。

宝宝持续出现嘴唇干裂怎么回事

嘴唇干裂不会改善，或持续数周或更长时间，在极少数情况下，可能是另一个健康问题的征兆。某些维生素缺乏会导致嘴唇干枯、脱皮，以及摄入过多的某些维生素，比如维生素A。

如何治疗宝宝的嘴唇干裂

你能做的最好也是最自然的疗法就是用手指涂一些母乳在宝宝的嘴唇上。母乳可以保护皮肤，保护宝宝免受细菌侵害。你也可以在新生儿的嘴唇上使用天然的、有机的唇膏或乳头霜来保持水分。或者你也可以用椰子油，它含有月桂酸，也就是在母乳中发现的一种物质。

如何防止宝宝嘴唇干裂

预防往往是最好的治疗策略。为了确保家里的温度不会使宝宝的嘴唇干燥，冬天用加湿器保持家里的空气湿润。皲裂还可能由于天气，当你外出的时候尽量覆盖新生儿的嘴唇。你可以把宝宝转过来让风不刮到他们的脸上，或者你可以用一种轻薄透气的织物或围巾遮住他们的脸。

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