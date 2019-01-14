怀孕保姆残忍杀害婴儿，事后淡定送还尸体

据外媒报道，2018年10月，美国威斯康辛州发生一起婴儿被杀案。一名28岁保姆涉嫌将一名两个月大的婴儿杀害，并且在将宝宝伪装成睡着的样子还给孩子爸妈。事发后，该女子受到一级谋杀罪指控，保释金伍拾万美元，不允许与受害儿童家属以及其他孩子接触。

保姆杀害2个月大男婴，淡定送还家长

据了解，这名28的保姆名叫玛丽莎（Marissa Tietsort），目前怀有身孕。2018年10月，玛丽莎涉嫌将一名受托照顾的2个月大男婴杀害。男婴死亡后，她甚至将尸体放在汽车安全座椅上，并且戴上帽子、套上滑雪外套，伪装成睡着的样子送还给家长。

虽然妈妈随后发现孩子“双腿僵硬，没有呼吸”，并立即采取急救措施，但已无力回天。据悉，孩子早在几个小时前，就因头部被钝器击中而身亡。

否认杀人指控，保姆无证且以前有过看护纠纷

在法庭上，玛丽莎坚决否认自己杀人，只是表示知道婴儿已经身亡了。当天晚上玛丽莎还和男友一起带着死婴去了麦当劳，之后将尸体送还给家长。接着，他们又带着自己的儿子去游泳。

据悉，玛丽莎并没有保姆执照。在这起案件发生之前，她就曾经闹过看护纠纷。2018年8月，玛丽莎虐待了一名11个月大的女婴茉莉。茉莉的父母表示：“我们和玛丽莎认识一年以上，才放心让她照顾我们的孩子。原本以为她自己也有孩子，在照顾茉莉时会很用心。没想到的是，才过了不到两个星期，我们就发现女儿脸上有红紫交错的伤痕。”据报道，至少还有两名被玛丽莎照顾的幼儿，因脑出血被送医治疗。

法官判令玛丽莎将来不能接触包括自己孩子在内的所有儿童，另外如需保释，需缴纳50万美元。玛丽莎对此进行了申诉，表示自己没有获得适当的产前照料，希望可以降低保释金数额。1月3日，玛丽莎在听证会上致信法官，声称自己是“一个伟大的、爱所有人的母亲”，“不是怪物，不会是社会危害”。

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